Világító állatok és szobrok, valamint élő barmokkal körülvett, valódi jászol tekinthető meg a Miskolci Állatkert karácsonyi fénysétáján, amivel idén először lepi meg vendégeit. A kivilágított ösvény még négy alkalommal, jelképes összegért járható be délutánonként az ünnepi időszakban.

Élő betlehem a séta vége

– Új kezdeményezés a Miskolci Állatkertben a karácsonyi fényséta. Az első december 17-i és 18-ai alkalomról sok pozitív visszajelzést kaptunk – osztotta meg Veress Tamás, a Miskolci Állatkert gyűjteményi vezetője. – December 22-e és 23-a után a két ünnep között december 27-én és 28-án várjuk mindazokat, akik szeretnék egy kicsit lesétálni a karácsonyi vacsorákat. A programon sötétedés utáni időszakban 15 és 18 óra között lehet önállóan bejárni az állatkert felékesített főutcáját 200 forintos jeggyel. Díszkivilágítás fogadja a látogatókat. A fénysétára a jegy 17 óráig váltható meg. Néhány hangulatos fényszobrot helyeztünk el itt az ünnepi időszakra, amelyek a karácsonyt idézik meg. Világító rénszarvas szánok, ajándék dobozok, angyalka és az Avasi kilátó kicsinyített mása is látható. Ekkorra az állataink nagy része már elvonul és be van zárva a belső pihenőhelyére. Tehát vadállatokkal ezen a programon nem lehet majd találkozni. Viszont a Tanyaházunkban, valódi istállóban alakítottuk ki élő betlehemünket valódi háziállatokkal, juhokkal, szamarakkal, kecskékkel és tehenekkel, amelyeket meg lehet nézni egészen közelről.

Örökbefogadás ajándékba

Aki még az utolsó percben is karácsonyi ajándékot keres, annak a Miskolci Állatkert ajánlja a jelképes örökbefogadást.

– Örökbefogadási programunkat egész évben meghirdetjük és sokan jelentkeznek rá. Viszont karácsonykor szívesen adják ezt ajándékba is és többen fa alá téve az ehhez tartozó köszönő oklevéllel lepik meg szerettüket. A jelképes örökbefogadás egy olyan támogatási forma, amivel az állatbarátok az állatkert munkáját tudják segíteni. Tehát ha valaki egy ragadozó állat oklevelét találja a karácsonyfa alatt, ne ijedjen meg, mert az állatot nem kell, hogy hazavigye tőlünk! Egy állatkerti lakónak több örökbefogadója is lehet. Legnépszerűbb állataink: az oroszlánok, barnamedvék és mosómedvék, akiknek akár 5-15 örökbefogadókjuk is van. A guanakónak és a lopárd gekkónak pedig egy-kettő. A szabad állatok listája és az örökbefogadás részletes menete a honlapunkon megtalálható, itt: https://miskolczoo.hu/allatok-orokbefogadasa – tudatta a gyűjteményi vezető.

Állatok Karácsonya is lesz

December 27-én érdemes már délelőtt kimenni a Miskolc Állatkertbe.

– Kedden napközben rendezzük meg az Állatok Karácsonyát. A rendezvényen lakóink a kedvenc csemegéikből kapnak ajándékot, azaz látványetetések lesznek fél óránként. Többek között meg lehet majd nézni a mangábé, a Benett-kenguru, a gyűrűsfarkú maki, a kúszósül, a vörös róka, vagy a kétpupú tevék látványetetését is. Napközben egyébként az év minden napján, az ünnepek alatt is nyitva tartunk, ezért a délelőtti órákban vadállatokkal is lehet találkozni. Alig néhány lakónk van, amelyek a téli időszakban egyáltalán nem tekinthetők meg. Ezek közé tartoznak a kedvencként is tartott ékszerteknősök, hullámos papagájok és tengeri malacok. Vendégeink körében medvéink komoly népszerűségnek örvendenek. Mivel valódi téli álmot nem alszanak, csak nyugalmi periódusuk van, ezért néhány téli napon ők is előjönnek és megörvendeztetik a bámészkodókat – ígérte Veress Tamás.