A karácsony előtti utolsó napok sok családban a féktelen rohanással telnek. Stresszben, hajtásban azonban nem lehet lelkileg és fizikailag sem felkészülni kellően az ünnepre. Egyre többen ismerik fel azt, hogy nem csupán az ajándékvásárlásról és a takarításról kellene szólnia ezeknek a napoknak, sokkal inkább a befelé és egymásra figyelésről.

Többgyermekes édesanyákat kérdeztem: hogyan élik meg ezt az időszakot. Hogyan csinálják, hogy a fa alá nyugalom költözzön szenteste?

„Az előre gondolkodás híve vagyok. Ajándékok beszerezve, illetve úton. Az ünnepi menü is kigondolva, alapanyagok beszerezve” – mondta Pályiné Bukovenszki Anita. – A gyerekek még kicsik, így rám vár a főzés. Épp ezért nem esem túlzásokba, nem akarok belefulladni és ebben kidőlni. Úgy szeretjük, ha együtt a család és a közeli rokonok. Ilyenkor igyekszünk a gyerekekkel több időt hasznosan eltölteni, sokat játszani.”

„Zenészek vagyunk, így a szakmánkból adódik, hogy ebben az időszakban a fellépések megszaporodnak, emiatt kicsit stresszes az év vége. Ami másnak kikapcsolódás, ráhangolódás, nekünk az a munka egyben" – avatott be Szavári-Sovány Eszter. "Idén a férjem – a zenekari, tanári munkája mellett – minden adventi vasárnapon koncertezett. Pont emiatt is szeretem, ha előre tervezünk. Az ajándékokat már korábban megvettük, a menüt is tudjuk és erre bevásároltunk, a fa is csak elhozásra vár. Igyekszünk élményekkel gazdagítani a gyerekeknek a várakozás időszakát, szívesen sütnek vagy készítenek dekorációt velünk. Ez a része általában nyugalmasan telik, bízunk benne, hogy nem lesz valami az utolsó napokban, ami miatt újra kell terveznünk az ünnepet” – vélekedett az édesanya.

Képeslapok megírva

„Részben nagy év végi hajtásban vagyok, hiszen zenészeknél ez a megszokott ilyenkor – hangsúlyozta Petróné Nyíri Zsuzsanna hegedűtanár. – Szeretek előre tervezni, karácsonyra már mindent megvettem, az ajándékok becsomagolva, képeslapokat megírtam. Igen, én még írok képeslapot, szeretem ezt a hagyományt. A sütés-főzés az, ami még rám vár. Nekem viszonylag könnyű, mert felnőttek a gyerekeim, segítenek is, ha kell. A legjobban annak örülnek, ha együtt van a család karácsonykor.”

„Idén mindent meg tudtam időre csinálni, a nagyfiaim segítségével. A házat már korábban feldíszítettük, a nagytakarítás megvolt. Viszont az ajándékozással mindig hadilábon állok" – árulta el Kissné Deák Erika. "A kicsik ajándéka megvan, a nagyokét az utolsó pillanatban veszem meg, valami jelképeset. Azt szeretem, ha sokan vagyunk együtt a családi asztalnál az ünnep idején, általában nyolcan üljük körbe, mert a fiúk barátnői is velünk vannak. Előtte pedig együtt sütünk-főzünk.”