A héten kezdődött meg az egyetemek többségében a vizsgaidőszak, amely a hallgatók egyik legstresszesebb időszaka az évben. Sokan érezhetik úgy, hogy sosem lesz vége. Az emberek nagy többsége ilyenkor a karácsonyi bevásárláson töri a fejét, míg az egyetemisták jelentős része a zárthelyik és a vizsgák között sakkozik. Nem ritka, hogy ilyenkor még a lelkileg kiegyensúlyozott személyeknél is szorongásos tünetek jelennek meg, amelyek klasszikusan a köznyelv leginkább a „vizsgadrukknak” nevez.

Változatos tünetekkel jelentkezik

Az egyik leggyakoribb tünetek közé sorolható az izzadó tenyér, elpirulás, hasfájás, hasmenés, hányinger és a leblokkolás, amitől a leginkább rettegnek a vizsgázók. Ide sorolható még a tördelő kéz szindróma, a körömrágás és az átlagosnál nagy sóhajok. Súlyosabb esetekben azonban alvászavar is felléphet a vizsgázóknál, de pszichoszomatikus tünetek is. A hallgatóknak, amikor számot kell adniuk tudásukról, az sajnos vizsgaeredményünkre is kihatással lehet. A túlzott izgalom ugyanis növeli agyunkban a kortizolszintet, blokkolja a gondolkodást, szorongáshoz és pánikreakcióhoz vezethet, és sokkal rosszabbul teljesítenek, mint amire képesek lennének.

Fontos az éjszakai alvás

Többen gondolják azt, hogy egy éjszaka alatt még magukévá tehetik azt a tananyagot, amelyet addig nem sikerült, így akár a vizsga előtt nem alszanak és inkább tanulással töltik az időt. Ez azonban, hiába tűnik jó módszernek, nem az. Az éjszakába nyúló tanulás, az alvás-és mozgáshiány, a rendszertelen táplálkozás mind-mind hozzájárulhat a stressz állandósulásához, és a tartósan feszült lelkiállapothoz. A nagy mennyiségű koffein (kávé, energiaitalok, koffein tabletták, csokoládé) is csak átmenetileg pörget fel, a rövid távú pozitív hatást ellensúlyozza a koffein mellékhatásaként jelentkező növekvő szorongásérzet és nyugtalanság. Ráadásul a koffein hatása gyorsan múlik, a megvonási tünetek pedig inkább rontják, mint fokozzák a szellemi teljesítményt.

Az, hogy a vizsgaidőszakra betegszenek le a szorongással küzdő hallgatók, nem a véletlen műve, hanem idegrendszerünk és testünk természetes reakciója a tartós terhelésre. A stresszesebb hetekben szervezetünk minden erejével a túlélésre koncentrál, olyan hormonokat szabadítva fel, mint a kortizol, az adrenalin, vagy noradrenalin. Ezek a hormonok átmenetileg segítenek topon maradni, ám közben az immunrendszerünk a túlhajszoltság következtében szép lassan kimerül. Mikor már nincs szükség a plusz energiára, a szervezet visszaáll a normál működésre, csakhogy mivel kimerítette a készleteit, gyengébben funkcionál. Ezért kapunk el könnyebben ilyenkor vírusokat, gyakoribb a migrén vagy az egyéb megbetegedés.

Hasznos tanácsok a vizsgaidőszakra

Összeszedtünk néhány hasznos tanácsot, amellyel csökkenthető a vizsgaidőszak alatt felgyülemlett szorongás és hozzásegíthet a sikeres vizsgákhoz. Érdemes kijelölni időket a tanulásra, fontos a jó időgazdálkodás, hogy ne essen minden a nyakunkba. Alkalmazzunk relaxációs technikákat, amelyeket a tanulás közötti szünetekben alkalmazunk, valamint érdemes megtalálni a saját tanulási stílusunkat, amely módszerekkel minél hamarabb elsajátíthatjuk a tananyagokat.