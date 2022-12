– Csak piros! – válaszolta arra kérdésre az egyik fenyőfát nézegető vásárló, amikor arról kérdeztem, milyen színű lesz az idei díszítésük. – Nekünk ez vált be, ráadásul a nappali színeihez is igazodik, így nekünk ez a karácsonyi színünk is – mondta Keller Sándorné.

Kollégánk, Horváth Imre szerkesztő például minden évben kreatívan oldja meg a díszítést.

- Nálunk négyféle verzió van. Van piros, kék, ezüst és arany. És általában ha kisebb a fa, akkor egyszínű, ha nagyobb, akkor pedig két színt variálunk rajta. Ez akkor dől el mindig, amikor már ott áll a fa, kibontjuk a dobozokat és akkor jön a „családi csata”, hogy melyik szín győzzön. Emellett van három csúcsdíszünk is, ami ezekhez a színekhez passzol. Ebből is van még némi vita, hogy ki tegye fel a csúcsdíszt – összegezte Horváth Imre.

Szerencsés, aki a divatoknak hódolva nem adott túl a régi díszeken, mert most újra divatba jöttek

Az idei karácsonynak is vannak divatos színei, de ezért nem kell kidobni féltve őrzött régi díszeinket sem, már csak azért sem, mert azok időről időre újra teret hódítanak, ahogy idén is. Örök divat ugyanis a retró. Minél sokszínűbb, annál hangulatosabb.

A minimalista megjelenés is hódít. A skandináv karácsony is hívószó a trendek között, ahol a természetközeli, pasztell színek a jellemzőek, és a dekorációnak a fehér szín az egyik fő alkotóeleme. A letisztult vonalak és színek pedig kellemes hangulatot árasztanak.

Idén hódít az arany-fekete párosítás is, ami elegáns és stílusos külsőt varázsol. Kisgyermekeseknek azonban kevésbé ajánlható, hiszen a kicsit kedvence – elegancia ide vagy oda –, a sok szín és a csillogás.

A rózsaszín is egyre trendibb, pedig egyáltalán nem nevezhető tipikus karácsonyi színnek. Ebben az évben nemcsak tini lányok kedvence lehet ez a színösszeállítás.

A megunhatatlan bordó is eleganciát kölcsönöz a karácsonyfának, ahogy trendi szín idén a kék is, ezüsttel vagy fehérrel kombinálva, de az arany is jól mutat a kék szín mellett.

Ezt az ezüst és fehér karácsonyfát ábrázoló képet egy jelenleg Angliában élő olvasók küldte, nemrég lett kész vele, ugyanis ott az a hagyomány, hogy már ilyenkor feldíszítik a fenyőket.

Bár szakértők szerint a divatban is az a fontos, hogy jól érezzük magunkat például egy ruhában, míg a fák díszítésénél elmondható, hogy minden szép, ami emlékeket hordoz és fényt áraszt.