Több mint egy évtizede segítik vakvezető kutyák kiképzésével a látássérült emberek életét a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolában. Az évek során rengeteg segítséget kaptak elkötelezett adományozóiktól és önkénteseiktől. A kezdeményezés tavaly indult, most második alkalommal szeretnénk ezt a hihetetlen szeretetet továbbadni olyan gyerekeknek, akiknek karácsonyi ajándék nem feltétlenül adatik meg. Közöttük vannak látássérült és értelmileg akadályozott gyerekek, fogyatékkal élő szülők vagy rászoruló családok lurkói.

Hetek óta gyűlik

Azt kérték a gyerekektől, írják meg nekik, mit szeretnének kapni karácsonyra. A közösségi oldalukon közzé tett felhívás időpontjától számítva két nap alatt minden kívánságra megérkezett egy „angyal” vagyis egy jótevő válasza. Az ajándékok már december 1-jén elkezdtek sorakozni a gyerekek karácsonyfája alatt a miskolci központjukban.

Mindenki megkapta, amit kért

Hétfőn a Park utcai irodájukba várták azokat a gyermekeket és szüleiket, akik személyesen el tudtak jönni, a többieknek a segítő, illetve szociális szolgálatokon keresztül juttatják el a csomagokat – mondta Balogh Ádám, a szervezet pszichológusa, valamint az esemény koordinátora. Az alapítvány vakvezető kutyái is részt vettek az ajándékozáson, melynek a gyerekek különösen örültek. A megyében lakó hatvannégy gyereket rehabilitációs szakemberek és családsegítő munkatársak közreműködésével választották ki – tette hozzá Balogh Ádám.

Fotós: Nagy-Hankó Krisztina

A kívánságok között nem csupán játékok szerepeltek, hanem ruhák, technikai cikkek, tanuláshoz, sportoláshoz szükséges, illetve kreatív eszközök. De például a tinédzser lányok hajvasaló és a sminkkészlet kéréseit szintén teljesítették az angyalok. Sok jótevő a kívánságokon túl más apró meglepetéseket is csomagolt az ajándékok közé. Az adományozók köre széles, van aki korábban is kapcsolatban állt az alapítvánnyal, illetve van aki csak most csatlakozott a felhíváshoz. Voltak a felajánlók között olyanok, akik több gyermek kívánságát is szerették volna teljesíteni, de végül mindenkinek akadt saját angyala – emelte ki a szakember.

Vannak még jó emberek

Két fiával érkezett az átadásra Csonka Tamás. Az édesapa elmondta, hogy a nagyobbik – 14 éves – gyermekének egy téli bakancs volt a kívánsága, a kisebbik első osztályos, fejlesztő játékokat kért. Mindketten megkapták, amire vágytak, és nagyon boldogok voltak. Már tavaly is éltek a lehetőséggel és idén is jelentkeztek a felhívásra. Örömteli érzés, hogy vannak még jó emberek, akik segítik a rászorulókat – vélekedett az édesapa.