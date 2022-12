A karácsony közeledte abból is lemérhető, hogy hosszú sorok kezdenek kialakulni a savanyú káposztát és a halat kínáló standok előtt. A Búza téri piacon jártunk kedden, karácsony hetében. Már hatalmas volt a forgalom. A háziasszonyok azonban nemcsak a töltött káposztának és a halászlének valókat próbálták beszerezni. Hosszú sorok álltak a húsárusoknál a zöldségeseknél és a termelői borokat kínáló standoknál is megnőtt az érdeklődés.

Hogyan állnak a karácsonyi előkészületekkel, milyen lesz az ünnep? – kérdeztük a vásárlókat.

Megszűnt az ünnep

– Egyedül leszek karácsonykor – válaszolta érdeklődésünkre Czeglédi Barnáné. – Van egy fiam és két unokám, de az unokák Kanadában élnek. A fiam ugyan itthon van, jön hozzám mindennap, de a karácsonyt nem töltjük együtt. Édesanyám december 21-én halt meg 15 évvel ezelőtt. Azóta nekem nincs karácsonyi hangulatom – jegyezte meg elérzékenyülve.

Elárulta, karácsonyi menü azért lesz. A töltött káposztát már meg is főzte, lesz majd húsleves, mert az egyik ismerőse disznót vágott, így a hús már bent van a fagyasztóban. A piaci árakat drágának tartja ugyan, de véleménye szerint nem lehet mit tenni, ez van, el kell fogadni.

– Karácsonyfám nem lesz, azóta nem tudok karácsonyozni, amióta meghalt az anyukám. Pedig ott van a kertemben a sok fenyő, de úgy érzem, mintha megszűnt volna az ünnep. Ajándékot sem veszek senkinek. Már a testvéreim is meghaltak a két nővérem, a bátyám és az öcsém, egyedül maradtam. De nem csinálok belőle ügyet. Egyedül vagyok, hát Istenem. Amíg bírtam, elmentem a templomba, de most már nem indulok el, mert messze van. Majd nézem a tévét. Csak ne lenne benne az a rengeteg reklám, mert azt nagyon nem szeretem! – legyintett Czeglédi Barnáné.

Már megvan minden

Drótos Adrienn az apró ajándékok között válogatott, amikor megzavartuk.

– Csak ennivalóra költünk – jelentette ki. – Lesz halászlé, töltött káposzta, sült hal, franciasaláta, mézes zserbó. – Nagyon drága az élelmiszer, de azt muszáj megvenni. Nagy ajándékokat nem vásároltunk, csak apróságokat a rokonságnak. Kisebb meglepetéseket vettünk a rokon gyerekeknek, a felnőtteknek egy-egy üveg italt. Jól állunk az előkészületekkel, remélem, boldog lesz a karácsonyunk – tette hozzá Adrienn.

Tóth Lászlónénak már mindent sikerült megvásárolnia a piacon. – Jól haladtam a karácsonyi előkészületekkel – mondta elégedetten – Megvan minden élelmiszer és minden ajándék. Főzök töltött káposztát, húslevest és sütök rántott húst. Minden nagyon drága, főleg a nyugdíjamhoz képest, de a nyugdíjasok kaptak egy kis kiegészítést. Két felnőtt fiam van, nekik vásároltunk ajándékot, olyan 30 ezer forint értékben. Együtt töltjük az ünnepet, ezért boldog lesz a karácsonyunk – tette hozzá.

Listával érkezett

Férfiakkal is találkoztunk a piacon, akiket a feleségük küldött vásárolni.

– A nejem felírta, hogy mit vegyek meg, itt a lista – mutatta Füredi Bertalan. – Nem könnyű mindent beszerezni, mert mindketten dolgozunk, mára vettem ki egy szabadnapot. Ezüstvasárnap próbáltuk beszerezni az ajándékokat a két felnőtt gyerekünknek, az édesanyámnak és a rokonoknak, de nem sikerült mindent megvásárolnunk. Az a helyzet, hogy egy áruházban nem kaptunk meg mindent, amit akartunk, így legalább háromban jártunk. De még tegnap is beugrottunk egy üzletbe az ajándék miatt. Csak a gyerekekre elköltöttünk 60 ezer forintot, és ehhez jön még a többi kisebb ajándék, körülbelül 20 ezer forint értékben. Az élelmiszereket pedig most próbálom megvásárolni, de mindenütt rengetegen vannak. Ünnepi ételre azonban szükség van, hiszen azzal is jelezzük, hogy a karácsony más, mint a hétköznapok. Szerintem az év legszebb ünnepe. A feleségem töltött káposztát főz és halat süt, a lányaim pedig süteményt hoznak. Az egyik napot az édesanyámnál töltjük, ő húslevest, rántott húst és bobajkát készít. Úgy gondolom, nem a pénzen múlik a karácsony sikere. Lehet szerényen is, de szeretettel ünnepelni, és lehet sok pénzből, kevésbé boldogan – árulta el gondolatait Füredi Bertalan.