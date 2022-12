– A közelmúltba szokásos (negyedévi) találkozójukra gyűltek össze a Miskolc környéki pataki öreg diákok a Lévay József Református Gimnáziumban - ezúton is köszönjük igazgató úrnak, hogy helyet biztosít számunkra. Wass Albert emlékestet tartottunk a szép számmal összegyűlt (még Budapestről is voltak) pataki diákközösségnek – mondta el Parajos Tibor.

– Felvázoltuk élettörténetét, életművét és sziklaszilárd helytállását. Írt 46 regényt és 3 verseskötetet. Ezt bemutatni egy órában lehetetlen lett volna, nem is volt célunk. De szerettük volna megosztani a közönséggel azt az érzést ami Wass Albert olvasása közben ránk hatott és arra biztatni őket, hogy olvassák őt, ismerjék meg, mer Széchenyi nagyságával felérő igaz magyar embert tisztelhetünk benne. Wass Albert életpéldája és erkölcsi üzenete felszólítás és követendő küldetés minden magyar nemzedék számára. Mi a titka Wass Albert régóta tartó, párját ritkító népszerűségének – tette fel a kérdést az előadó. – Egyfelől sorsának hányatottságában találjuk meg az okot, hiszen egymást váltva élte át a többségi, kisebbségi és az emigrációs sorsot. Másfelől e nehéz sors közepette egy percig sem feledkezett meg hazájáról, magyarságáról édes Erdélyéről – volt a válasz. – A közönség méltóságteljes csendben, értő figyelemmel kísérte végig az emlékműsort – fejtette ki az előadó.

Álljon itt néhány komment a hallgatók részéről

„Kedves Tibor, ezúton szeretném elmondani neked, nektek milyen nagy hatással volt rám a Wass Albert estetek. Nem mondhatom, hogy ismertem az ő munkásságát, hiszen diákként sajnos nem kerültem kapcsolatba ennek a nagyszerű, igaz hazafinak a műveivel, életrajzával. Ezt szeretném mielőbb pótolni. Ehhez óriási inspiráló erőt adott a Wass Albert estetek. A férjem szerette olvasgatni műveit, én most kezdek igazán megismerkedni a „Wass Alberti” hazaszeretet érzésével, amely az általatok mély átérzéssel előadott összeállításban tökéletesen átjött. A remekbe szabott előadást nagy örömmel és élvezettel hallgattam, nem leplezve érzéseimet őszinte meghatottsággal megkönnyeztem a mély átéléssel áthatott előadásotokat és ahogy láttam nem voltam egyedül. Remekül ötvözted a prózát a versekkel és zenei bejátszásokkal, nagyon tetszett a másik két előadó Marianna és Ákos közreműködése is. Nagyon hiányolom, hogy a magyar közoktatásban nem szerepel Wass Albert tananyagként, pedig hasznos lenne a fiatalság számára”.

Szeretettel: Erika

„Parajos Tibor rendezésében ő maga és Mezei Marianna továbbá Déri Ákos részvételével igen színvonalas Wass Albert emlékműsorra került sor a miskolci Lévay József Református Gimnáziumban. A profi színészekkel egyenértékű, mélyen átélt előadásokból, versmondásokból, kórusdalokból megítélésem szerint mindenki számára átjött, hogy Wass Albert az Erdélyi magyar szellemiség egyik leg autentikusabb képviselője, életműve pedig az egyetemes magyarság megmaradásának mementója, egyszer s mind záloga is. Wass Albert nem volt államférfi „csupán” egy népe elkötelezett szolgálója és harcosa. Egyszer s mind a környező országokban és a nagyvilágban szétszóratásban élő létében fenyegetett egyetemes magyarság avatott tollú prófétája akinek intésére mindenkinek oda kellene figyelnie, mert, hogy kor és sorstársát a nem kevésbé híre Márai Sándor egyik gondolatát idézzem: a hazáját elhagyó magyar bárhová kerül is és akármilyen sikeresen tagozódik be a „befogadó” országba, soha nem lesz egyenrangú a „bennszülöttekkel” mindig csupán „másodrangú állampolgár” marad”.

Borsi-Kálmán Béla történész, az ELTE nyugalmazott professzora

„Köszönöm az értékes, lebilincselő műsor melyet barátaiddal tartottatok nekünk Wass Albertről. A nagyon jól összeállított történetben Wass Albert küzdelmét hazájához mindenáron való kötődését, lelki gyötrődését ismerhettük meg prezentációd kapcsán, fűszerezve Mezei Marianna szépen előadott verseivel, Déri Ákos igaz történeteivel és a férfikórus dalaival fűszerezve. Meglátásom szerint életműve sok éven át homályban volt, de most, hogy napvilágra került, kötelességünk megismerni, értékelni és továbbadni, hiszen egy hazáját mélységesen szerető ezért harcolni tudó igaz hazafi képe bontakozott ki előttünk a műsor alatt. Tibor sokat adtatok nekünk ezzel a műsorral, érdemes lenne írásban is terjeszteni”.

Deák Kati

„Jól lehet-az előzetes információk szerint-feleltetésre és dolgozatírásra nem kellett számítanunk, mégis nagy izgalommal készültem erre a különleges „órára”. Az előadást magam is meg a közelemben helyett foglaló öregdiák társaim is lenyűgözve, olykor megrendülten hallgattuk. Az -előadás az élettörténet, pályafutásának megismertetése írói, költői munkásságának idézetekkel, szavalatokkal való megjelenítése-csak erősítette bennünk, hogy Wass Albert a legkiválóbb hazafias íróink, költőink sorába tartozik. Emiatt feltétlenül szükségesnek tartanám, hogy utódaink oktatása során -az általános iskolától a felsőfokú tanulmányok befejezéséig-jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani az úgynevezett hazafias írók-költők (Márai Sándor, Reményik Sándor, Dzsida Jenő, Mécs László stb.) műveinek megismertetésére. A fentiek alátámasztására szeretném idézni Apponyi Albertet: ”két szárnya van a magyar nemzetnek, mellyel a magasba emelkedik”. Az egyik a szabadság kultusza, a másik a nemzeti öntudat”

Dr. Mészáros István öregdiák

„Abba a korcsoportba tartozom, akik a hatvanas években jártunk gimnáziumba, így Wass Albertről nem tanultunk, de nem is hallottunk. Köszönöm nektek ezt a nagyszerűen összeállított műsort, az élettörténetbe iktatott versekkel, regényrészletekkel és kórusdalokkal. Nagyon megható volt. Hála istennek ma már sok városban van Wass Albert utca. Hazaszeretetből, magyarságtudatból mintát mutatott nekünk, utódoknak. Ígérem, hogy unokáimnak átadom-iskolai tanulmányaik kiegészítéseként a tőletek hallottakat. Érdemes lenne ezt a remekül összeállított műsort fénymásolt füzetekben terjeszteni”.

Pirigyi Tibor öregdiák

„A pataki öregdiákok közelmúltbeli összejövetelén, különleges élményben volt részünk. Egyik diáktársunk Parajos Tibor két barátjának közreműködésével, egy csodálatos magyar író, Wass Albert életének és munkásságának a legszebb, legmeghatóbb, legemlékezetesebb eseményeit és műveit idézte fel. Megrendítő és szívbemarkoló volt ennek a hányatott sorsú erélyi magyar írónak, költőnek a viszontagságos életét és életművét felidézni és megismerni. Akinek emlékét és műveit eddig talán nem becsültük meg eléggé. Milyen jó lenne, ha azt amit mi hallhattunk egy füzet formájában is megjelentetnétek, amely eljuthatna minden középiskolás kezéhez és szívéhez. Mert, olyan időket élünk, amikor nagy szükség van a magyarság hazaszeretetének megerősítésére”.

Dr. B.P.