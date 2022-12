A karácsony nem is lenne igazi, az ünnepi asztal finomságai nélkül, amelyek közül többet csak egy évben egyszer, ilyenkor készítenek és fogyasztanak a családok. Mi is gondoltunk olvasóinkra egy könnyen elkészíthető, de ízletes karácsonyi recepttel. Az Észak-Magyarország receptversenyének többszörös győztese dr. Kóczi Rozália lepte meg a háziasszonyokat és mindazokat, aki szívesen tesznek-vesznek a konyhában.

– Nagy családi hagyomány nálunk a bobajka, a régi magyar mákos guba készítése karácsonykor. Ez kimondottak ünnepi édesség, amit az egész család nagyon szeret. Megyaszóról származunk, ahol ez közismert eledel volt. A neve szláv eredetű, mert Lengyelországban és Kelet-Németországban is kedvelték. Abban a hiszemben készítették, hogy a mákszemek sok pénzt hoznak az új esztendőben. Korábban nálunk a dédnagymamám csinálta, ma pedig 90 éves édesanyám gyúrja hozzá minden évben a tésztát. Fontosnak tartjuk, hogy továbbadjuk a fiatalabbaknak is ezeknek a tradicionális ételeknek a forszát. Különösen lényeges ez manapság, amikor egyre több gyors ételt eszünk. December 24-én, szenteste előtt mi a családban, könnyű ebédet szoktunk fogyasztani, amelyhez remek választás ez az étel, akár második fogásként is egy könnyű leves után. A több fogásos menü aztán a dúsabb ünnepi vacsorával érkezik.

Bobajka hozzávalói:

1 dl langyos víz

3 dl tej

15 g élesztő

2 evőkanál cukor

5 dkg vaj

fél kg liszt

1 tojás

1 csipet só

1 tasak vaníliás cukor

15 dkg darált mák

10 dkg porcukor

1 bio citrom reszelt héja

méz ízlés szerint

Bobajka elkészítése:

Többféle előkészítése is létezik a tésztának. Házilag, vagy készen is megvásárolhatjuk hozzá a rudakat. Sőt kiflivel is készíthető. Az otthoni rudak nagyon hasonlóan készülnek mint más édes kelt tészta. Az 1 deciliter langyos vízben, vagy ugyanennyi tejben elmorzsoljuk az élesztőt. Majd hozzáadjuk a cukrot és állni hagyjuk, amíg felfut. A maradék tejet összevegyítjük a vajjal. A liszthez hozzáadjuk a tojást, a sót, a vaníliás cukrot és a felfuttatott élesztőt, valamint a vajjal összekevert tejet. Ezeket alaposan kidagasztjuk. Utána nedves konyharuhával letakarjuk és huzatmentes, meleg helyen minimum 1 órát, de akár fél napot is kelni hagyjuk. Ezt követően a tésztát kinyújtjuk lisztezett deszkán, körülbelül 2 centiméter vastagra és négy csíkot vágunk belőle. Bevagdossuk 3 centiméter széles darabokra, hogy könnyebb legyen később darabolni. Mindezt 180 fokos sütőben aranysárgára kisütjük. Amikor kihűlt, a bevágott rudakat felszeleteljük és egy szűrőkanálon keresztül forró vízzel leszűrjük. Utána nagyobb méretű, kivajazott tálba tesszük. Erre öntjük rá a cukros, mákos, mézes, reszelt citromhéjas keveréket, amit előtte érdemes kicsit összefőzni. A kész finomság két napig eláll a hűtőben.