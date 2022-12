„Közel 21 ezer kép érkezett 96 ország kiemelkedő természetfotósaitól. Nem találok szavakat mennyire boldog vagyok, ez hatalmas siker, az egyik eddigi legnagyobb fotós elismerésem. Gratulálok a többi sikeresen szereplő magyar fotósnak is!” – írja közösségi oldalán a miskolci természetfotós.

Akár egy fotós világkupa

– Minden nagyobb ország indít hasonló volumenű pályázatot. Világ szinten, évente körülbelül tizenöt ilyen versenyt hirdetnek meg. Már bekerülni is nagy dolog egy nemzetközi természetfotó pályázatba, hiszen több tízezer képet küldenek be a pályázók. Ők a világ természetfotósainak a színe-java, legtöbbjük profi fotós – jelentette ki Urbán Helga. – A több nemzet képviselőjéből álló szakmai zsűri általában választ egy kategóriagyőztest. Emellett van egy runner up, aki a második helyezett és vannak még magasan értékelt képek, amelyeknek a száma változó, általában 3-tól 7-ig terjed. A díjazottak minimális pénzjutalmat kapnak. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy jegyzik a nevüket a világ természetfotósai sorában. Januárban tartanak majd egy fesztivált díjátadó gálával, ahol egy kiállítást rendeznek ezekből a képekből. Bár nagyon szeretnék elmenni, de nem régen született meg a kislányom, Villő, úgyhogy nem tudom, hogyan alakul majd. Emellett fotóaalbumot szoktak még megjelentetni, illetve a verseny honlapján is látható a 70 kiválasztott fénykép.

A Miskolc környéki tájkép lekörözte más országok vadregényes, monumentális természeti csodáit.

Urbán Helga képe, A sziget

– Korábban is pályáztam már hasonló versenyre, erre a hollandra tavaly is. Eddig a közönségszavazásra javasolt alkotások közé sikerült bejutnom, ami a magasan értékeltek alatti csoport. Most viszont kategóriagyőzelmet értem el a beküldött tíz fotóm közül egyel. Ez kimagasló, fényképész szemmel világkupafutam győzelemnek megfelelő eredmény. Ráadásul én csak hobbiból fotózom és a felszerelésem is költséghatékony eszközökből áll. Külön büszkeség számomra, hogy nem a technika, hanem a látásmód segített hozzá a sikerhez. Nagyszerű dolognak tartom, hogy egy sajószögedi befagyott bányató képével meg lehet nyerni egy ilyen világverseny Táj kategóriáját. A magyar természetfotózás egyébként nagyon erős. A 70 képből most is volt egy másik magyar kategóriagyőzelem és még két magyar pályázónak sikerült bejutnia a kiválasztottak közé – tudatta a pályázat győztese.

Urbán Helga képeinek érdekessége, hogy csak a valóságot jeleníti meg, azt viszont különleges, grafikus látásmóddal.

– A természetfotózásnak két nagyobb iránya van. Az egyik a dokumentarista, amely általában valamely különleges faj, vagy természeti esemény megörökítését célozza minél tökéletesebb technikai megoldással. A másik pedig a művészi irány, ami kicsit elvontabb. Ennek a lényege, hogy a fotós igyekszik valamilyen művészi hatású látképet megragadni. Magam az utóbbi csoporthoz tartozom. A sziget című győztes képem is grafikus jellegű fotó. Az a különlegessége, hogy drónnal készült. Ez jobban kiemeli a geometrikus, ritmikus formákat a tájból, mint egy felszínről, fényképezőgéppel készített kép. Pici drónommal repkedés közben olyan formák után kutatok, amelyek lentről nem láthatók és megkeresem a legtökéletesebb látószöget, kompozíciót hozzá. Sem a készítés, sem az utómunka során nem nyúlok bele a természeti látképbe. Maximum a világításon módosítok, ugyanis a pályázatok nagyon szigorúan előírják, hogy min lehet változtatni és bekérik az eredeti fájlt – magyarázta a sikeres természetfotós.