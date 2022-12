Márpedig sokan nem tudják elképzelni a karácsonyt halászlé vagy rántott ponty nélkül.

Tavainkból és folyóinkból

A magyar halak, például a ponty vagy a busa még megfizethetőbbek, mint a tengeri halak – vélekedett Kőrössy Kálmán Venesz József díjas mesterszakács. A gasztronómiai szakember hozzátette: a süllő vagy a fogas lenne igazán finom, de az nehezebben elérhető. A ponty azért lett az évek folyamán olyan népszerű, mert ízletes, könnyen és sok helyen, viszonylag olcsón hozzá lehetett jutni mindig. Tulajdonképpen még most is az a legolcsóbb és ezen valószínűleg nem fognak spórolni az emberek, az biztosan lesz az ünnepi menüben – emelte ki a mesterszakács. Kínálat van belőle és nem szükséges egy egész halat megvenni, elegendő lehet néhány szelet, vagy filé, illetve patkó is a készülő ételhez.

„Nem pepecselnek vele”

Sok vendéglátóhely reklámozza, hogy lehet náluk karácsonyi ételeket rendelni, akár halászlevet is. Manapság egyre inkább elterjed, hogy házhoz rendelik az ételt, nem foglalatoskodnak otthon a főzéssel az ünnepi teendők közepette. Így éttermi forgalom a magasabb árak ellenére is várható. Jellemző, hogy karácsonykor nem az ünnepi vacsorán spórolnak az emberek. Ez most sem lesz másképp – véleményezte a szakember.

A hagyományok mentén

Ami szintén népszerű karácsonykor, az a különbözőképpen elkészített pulyka ételek – hangoztatta Kőrössy Kálmán. Továbbá még mindig hódít a töltött káposzta és a disznótoros, valamint a kacsa vagy liba sült. Utóbbi szárnyasok ára a halhoz hasonlóan elég magas most, de a hagyományos magyar receptekben és étkezésben szerepük van. Talán szerényebb lesz az ajándékozás és átcsoportosítanak vagy szűkítenek bizonyos költségeket, de a magyarok nem mondanak le az ünnepi lakomáról – vélekedett a mesterszakács.

Az sem kizárt, hogy vadhús – mondjuk vaddisznó vagy szarvas comb - kerül az ünnepi asztalra idén, mert jelenleg olcsóbb, mint a marhahús.