Idén is felállította Kutyafáját a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA), a Sajószigeti úti menhelye előtti adományszigeten december elején. A négylábú árvák karácsonyfájának az a különlegessége, hogy a MÁSA pártolói díszíthetik fel. Az alá kerülő ajándékok pedig az állatok ellátásához szükséges adományokból állnak. A díszeket és az ajándékokat bármely napszakban el lehet helyezni a fenyőfán vagy alatta. Az adakozókat csak arra kérik, hogy készítsenek magukról egy szelfit a fával és az adományukkal, majd töltsék fel az alapítvány közösségi oldalára. A vásárolt vagy saját kezűleg készített díszről pedig közelkép kommentben érkezhet a szelfi alá.

Az állatoknak is ünnep – A Kutyafájára folyamatosan érkeznek a díszek és alá az adományok. Szinte már az első napokban birtokba vették az állatbarátok. Karácsonyra pedig minden évben szépen felöltöztetik a fát az emberek – mondta Horváth Rita, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyének vezetője. – A legutóbbi sétáltatós nap, a december 11-ei Kutyagolás nagyon eredményes volt ebből a szempontból. Rendszeres sétáltatóink most a fadíszítésre is gondoltak, és saját készítésű díszeket hoztak. Néhány cégtől nagyobb tápadományt is kapunk. Egyébként mindenféle ajándéknak örülünk, de most különösen nagy hasznát vesszük: a forgácsnak, a szalmának, a különböző tisztítószereknek, mint a hipó és a Domestos, a papír törlőkendőnek, a macskaalomnak, és nagyon fontos a száraz kölyökkutya-eledel.

– December 2-től elkezdődött az adventi vásárunk is, amelyet minden ünnepi hétvégén péntektől vasárnapig rendezünk meg 10-től 17 óráig a Miskolc Plázában, továbbá december 22-én és 23-án is. Az ebből befolyó összegből szintén gondozottjainkat fogjuk támogatni. December 24-én a nálunk lakó kutyusok és cicák sokkal ízletesebb ennivalót kapnak majd, hogy ők is megérezzenek valamit az ünnepi hangulatból. A melegített étel mellé még a legfinomabb tápot és jutalomfalatot is adunk – fűzte hozzá a menhelyvezető.