A Fonoda utca 16. szám alatt ezúttal is lehet majd sétálni a telepen élő kutyákkal, és természetesen örökbe is lehet majd fogadni bármelyik jobb sorsra érdemes kutyust, vagy cicust.

A gazdára váró állatok megtekinthetők a honlapukon és a Miskolci Állategészségügyi Telep Facebook-oldalán is. Jelenleg 66 kutyáról és 5 macskáról gondoskodnak.

A nyílt napon várják mindazok adományait is, akik szeretnék szebbé tenni a telepen gondozott gazdátlan állatok karácsonyát egy-egy meleg pléddel, takaróval, régi ágyneművel, vagy valamilyen élelmiszerrel, amelyet az állatok fogyaszthatnak: fagyasztott hússal, rizzsel, kutyatáppal.

De szívesen veszik az etetéshez használható tálakat, edényeket, a sétáltatáshoz segítséget jelentő pórázokat, nyakörveket, vagy éppen a kutya- és macskajátékokat is. A telepen élő kutyák és macskák örökbeadásában, gazdásításában oroszlánrészt vállaló Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány pedig egy karácsonyi adománygyűjtő akciót is indított, melynek célja, hogy a telep minden lakója kaphasson idén karácsonykor egy-egy „személyre szabott” karácsonyi ajándékcsomagot, amelyeket a beérkező adományokból állítanának össze, de természetesen a kész csomagokat is szeretettel fogadják.

A legszebb ajándék azonban az lenne a telep valamennyi lakójának, ha az év karácsony előtti nyílt napján valaki hazavinné őket, és egy meleg, biztonságos otthonban, szerető gazdával élhetnének tovább. Fontos azonban, hogy pusztán a karácsony apropóján senki ne ajándékozzon állatot, csak akkor, ha a döntés nem csak az ünnepek idejére, hanem egy egész életre szól – hívták fel a figyelmet.