Több mint ötven esztendővel ezelőtt, 1972. február 27-én a térség életében rendkívüli sportesemény színhelye volt a sátoraljaújhelyi Dohány utcai sportpálya. A helyi Spartacus az akkori Magyar Népköztársasági Kupa nyolcaddöntője keretében fogadta azt a Ferencvárost, melynek színeiben olyan labdarúgók játszottak, mint Albert Flórián, Novák Dezső, Páncsics Miklós és Szőke István.

Orosz Pál gratulált

A meccset több ezren tekintették meg, a találkozó történetét bemutató filmet pedig a napokban mintegy százötvenen látták a sárospataki moziban. A szervezők bravúrjának nevezhetjük azt, hogy a vendégseregben ott volt Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Tobak Csaba, a Fradi Múzeum igazgatója – az ugyanis természetes volt, hogy az akkori hazai játékosok közül megjelent Szűcs László és Telenkó Imre, továbbá ott volt Aros János polgármester, Sikora Attila alpolgármester és az alkotók képviseletében Prokop Viktor, a Hegyalja Televízió főszerkesztője.

A mintegy félórás film vetítése előtt és után többen is szót kaptak: Orosz Pál gratulált az ötletgazdáknak, és azt szorgalmazta, hogy a filmet máshol is mutassák be, Aros János polgármester a régió egykori nagy ünnepét méltatta, míg Telenkó Imre könnyeivel küszködve így beszélt:

– Igaz, hogy 3:1-re kikaptunk, így a válogatottakkal teletűzdelt Fradi jutott tovább, mi azonban emelt fővel jöttünk le a pályáról, hiszen egyenrangú ellenfelek voltunk. Azzal pedig, hogy magyar és szlovák szurkolók ezreit vonzottuk a sporttelepre, talán egyszeri és megismételhetetlen élményt szereztünk a futball híveinek.

A hajdani találkozón szerepeltek közül a vásznon megszólalt Kű Lajos, Mucha József és Szűcs László, és mindhárman elragadtatással idézték vissza a fél évszázados élményeiket.

Jó tudni

MNK-nyolcaddöntő

Ferencvárosi TC – Sátoraljaújhelyi Spartacus 3:1 (2:1)

Sátoraljaújhely, 7000 néző. V.: Szkokán.

Gólszerző: Mucha (19.), Juhász (40.), Kű (80.), ill. Toronyi (43., 11-esből).