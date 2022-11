Kerámia-terápia néven indított foglalkozást Géczy Ildikó, aki a civil életében óvodapedagógus és a MIÓVI Kassai Úti Tagóvodájának vezetője. A foglalkozásait szeretné minél szélesebb körben megismertetni, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy milyen pozitív dolog alkotni.



Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen programba kezdjen?

Az egész onnan indult, hogy a koronavírus-járvány időszaka alatt megszereztem a kerámia műves végzettséget, de mindig is tudtam, hogy valamilyen kreatív vonalat még szeretnék ennél tovább vinni. A keresztlányom kíváncsisága mutatta meg számomra a terápia jellégét.

Hogyan?

Annyira érdeklődő volt, hogy megmutattam neki, hogyan is dolgozok, és közben nagyon jót beszélgettünk, és itt fogalmazódott meg bennem, hogy ebből lehetne egy kreatív beszélgetős foglalkozást is tartani.

Géczy Ildikó. Fotó: Vajda János

Mi ez a program? Mit lehet róla tudni?

A program a „Kerámia-terápia” elnevezést kapta, ami azért lett terápia, mert olyan szintű feltöltődést ad az ember számára, ami terápiás célokat is szolgál. Egy-egy ilyen program alakalmával a résztvevők kiszakadnak a rohanó hétköznapokból, és a kreativitásuk által feltöltődnek. Egy teljesen kötetlen foglalkozásról van szó. Nincsenek keretek, nincsenek szabályok, mindenki szabadon alkothat.

Mitől különleges ez a terápia?

Olyan elmélyülés van egy ilyen pár órás foglalkozáson, amely különleges belső energiákat szabadít fel az alkotás öröme során. Mindig jó látni azt, hogy egy-egy nap után az ember alkotott valamit, ami számára kedves és közben fel is töltődött. Annyira belemélyülnek az adott tárgy készítésébe, hogy ennek varázsa van.

Mára hova jutott el az ötlet?

Heti rendszerességgel a hétvégén tartok foglalkozásokat, melynek helyszínéül az egyetem szolgál. Azért épp ekkor és itt, mert mindezt a főállásom mellett végzem, csak akkor van szabadidőm rá. Azt gondolom, ha lesz rá igény akkor két turnust is fogok tudni indítani, a célom az, hogy további helyszínekre is eljussak.

Mely korosztály érdeklődik a foglalkozások iránt?

Teljesen változó. Vannak olyan anyukák, akik a gyermekeikkel jönnek, de vannak idősebbek és fiatalabbak is egyaránt. Szerintem ez nem korfüggő, hiszen itt mindenki megtalálja a számára ideális feladatot. Egy alkalmon változó létszámban, de akár 10-15 fő is részt tud venni, szinte minden korosztályból.

Milyenek a visszajelzések a programmal kapcsolatban?

Már az első alkalom óta számtalanszor mondják nekem, hogy „ jövő héten is szeretnék jönni”. Azt gondolom, hogy ez úgy is működhetne terápia jelleggel, ha valaki rendszeresen részt vesz a foglalkozásokon. Azt látom, hogy mindenki elégedettséggel áll fel egy foglalkozást követően és boldog, valamint örül annak, amit alkotott. Sokan nem is gondolják, hogy milyen szépeket tudnak készíteni.

Hogyan látja, az ilyen jellegű programokra, mennyire van szükség a mai világban?

Szerintem mindenképpen, mert egy ilyen alkalom során lehetőség nyílik csak magával foglalkozni az embernek, és egy kicsit megállni, megpihenni. Én is érzem magamon, hogy nem lefáraszt, hanem megnyugtat és feltölt a főállásom melletti, akár éjszakai kerámiázás. Amellett, hogy jótékony hatású az agyaggal való munka, és míg a saját termékével dolgozik valaki és ezáltal egy végső produktumot alkot, büszkeséggel tölti el.

Mi motiválja, hogy ezt a programot űzze?

Végtelenül pozitívan, odaadóan állok az emberekhez és azt szeretném, hogy ezt a fajta szemléletet más is megismerje, és az ellátogatók is befogadókká és odaadókká váljanak az alkotni akarás irányába. Annyira kikapcsol egy-egy ilyen foglalkozás, hogy azt gondolom, ezt mindenkinek át kell élnie. Egy magas költségvetésű befektetés volt, hiszen önerőből egy különleges kemencét szereztem be és a használt alapanyagok beszerzése is komoly kihívás, hiszen ezeket nem lehet kapni a megyében. A díszítő elemekre is nagy hangsúlyt fektetek, hogy különlegesek, egyediek és modernek legyenek. De számomra nem profitorientáltak ezek a foglalkozások, hanem az a lényeg, hogy megosszam másokkal azt az elmélyülést, ami pozitív hatást gyakorol az életvitelre.