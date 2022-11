Persze már megszokhattuk, hogy minden hónap első vasárnapján nyüzsgő forgataggá alakul át a belváros, a múltbéli tárgyak felett árusok és érdeklődő vásárlók alkudozása színesíti az utcaképet. Miskolc egyik legkedveltebb vására a régiségvásár. A rendezvény ideje alatt a reggeli óráktól kezdve egészen kora délutánig antikvitások sokasága lepi el a belváros sétálóutcáját, a Déryné utcát és néhány nagyobb teret: az Erzsébet teret és Városház teret is. Részletesen is beszámolunk majd róla, hogy mi történt a vasárnapi régiségvásáron, addig is nézegessék kollégánk, Ádám János helyszíni fotóit!