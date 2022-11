A többszörösére megnövekedett energiaárak, az égbe szökő élelmiszerárak miatt sok családnak nagyobb szüksége van a segítségre, mint valaha. A rendkívüli kihívások miatt az Ökumenikus Segélyszervezett úgy döntött, hogy a 27. Országos Adventi Pénzadománygyűjtését az eddigi hagyományoktól eltérően jóval korábban, már november 7-én elindítja, hogy az összefogás erejével továbbra is ott lehessen azok mellett, akiket a gazdasági válság most még kilátástalanabb helyzetbe sodor. A december 31-ig tartó adománygyűjtés során a szervezet adományozóit közvetlenül is megszólítja, és egymást követik majd a támogatói kört bővítését célzó figyelemfelhívó akciók is. A 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve sms-enként 250 forinttal bármikor és bárhonnan lehet csatlakozni az összefogáshoz. Aki nagyobb összeget szeretne felajánlani és rendelkezik bankkártyával, az a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat. Természetesen továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken egyaránt. November 14-től már elindul a Tesco áruházakban is az adománygyűjtés, továbbá országszerte a nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokban várják a pénzfelajánlásokat.