Kérjük kedves Olvasóinkat, ha tehetik, segítsenek egy-egy tábla csokoládéval, hogy idén a Vadász Úti Tagóvoda gyermekeinek is sok finomságot vihessen a Mikulás. Az akcióhoz az Észak-Magyarország dolgozói is hozzájárulnak, hiszen a nagy, piros dobozba mi is bedobjuk az általunk felajánlott édességeket. A csokikat december 4-éig várjuk.