Pécsi Eszter Tanári Díjat vehetett át a napokban Juhász Attila, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium matematika-kémia szakos tanára.

„Kollégánk, megfontolt személyiségével, kiemelkedő szaktudásával, gyermekközpontú hozzáállásával hermanos ikonjaink egyike. Méltán kapta meg a rangos díjat a szakmai tevékenysége elismeréseként”, olvasható a gimnázium közösségi oldalán. Hozzáteszik: az országban 11 természettudományokat oktató középiskolai tanár vehette át a Budapesti Műszaki Egyetemen a Pro Progressio Alapítvány elismerését. A díjat Pécsi Eszterről, az első magyar mérnöknőről nevezték el, és olyan oktatóknak ítélik oda, akik a legtöbbet teszik a műszaki tudományos ismeretek átadásáért, népszerűsítéséért.

– Nagy öröm a díj, hiszen az elvégzett munka elismerése – fogalmazott Juhász Attila. – Ugyanakkor felelősség is, mert ennek a jövőben is meg kell felelni, szakmai téren és a pedagógiai hitvallás terén is. Matematikát és kémiát tanítok a Herman Ottó Gimnáziumban. Harmadik szakom is van, a számítástechnika, de azt már több évtizede nem oktatom. A gyerekkel megpróbálom megszerettetni a matematikát, a kémiát és a természettudományok felé terelni őket. Igyekszem felkelteni az érdeklődésüket a tanórákon, de az azon kívüli foglalkozásokon is. Szakköröket, verseny-előkészítőket, fakultációkat tartok. Ez rengeteg pluszmunkát jelent, de az az igazság, hogy enélkül nem nagyon lehet eredményt elérni, mert a természettudományos órák száma meglehetősen kevés. Akiben van érdeklődés, elhivatottság, tehetség, azokkal muszáj külön is foglalkozni. Természetesen az eredményhez az is kell, hogy a gyerekek részéről legyen fogadókészség. Szerencsére mindig találok olyan diákokat, akik érdeklődőek, és lehet velük dolgozni – hangsúlyozta a pedagógus.

Érettségizik az osztálya

Kérdeztük tőle azt is, mennyire sikerül a lányokat a műszaki pályák felé terelni, hiszen a díj alapítói azt is szeretnék, ha a jövőben több női mérnök végezne az egyetemeken. Juhász Attila tapasztalatai szerint vannak lányok, akiket nagyon érdekelnek a természettudományok és tehetségesek is, de vannak olyanok, akiket egyáltalán nem tud lekötni a matematika vagy a kémia. Azonban a lányok körében is egyre népszerűbbek a műszaki pályák, ma már többen tanulnak tovább a Budapesti Műszaki Egyetem, Miskolci Egyetem vagy az ELTE valamelyik mérnöki karán, int évekkel ezelőtt. A lányok szívesen választják a biomérnöki, anyagmérnöki vagy vegyészmérnöki pályákat, sorolta a pedagógus.

Tanári módszereiről elárulta, próbálja maximálisan figyelembe venni, hogy melyik tanítványa hogyan szeret dolgozni. Van, aki egyéni megméretésekre készül szívesen, mások a csapatversenyekben sikeresek.

– Megpróbáljuk egymást megtalálni, és egymáshoz igazítani a tanítás-tanulás módját – jegyezte meg.

Elmondta azt is, hogy számára fontos tanév a mostani, hiszen érettségi előtt áll a nyolc évfolyamos osztálya. Szeretné, ha mindannyian sikeresen vizsgáznának, és ha a továbbtanulási szándékaik is teljesülnének.