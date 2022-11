Megyénk számára is elsöprő eredményt hozott a MICHELIN Guide 2022. november 3-i díjátadó eseménye, hiszen több Borsod-Abaúj-Zemplénben található étterem is kiváló eredményt ért el. A világ vezető étteremkalauza első alkalommal értékelte a teljes magyar vendéglátóhely-kínálatot, aminek köszönhetően egy budapesti mellett egy tatai étteremnek is sikerült két MICHELIN-csillagot nyernie, egy MICHELIN-csillagot pedig 6 fővárosi vendéglátóhely mellett egy esztergomi étterem kapott. Emellett a vendéglátóhelyek országszerte 6 BIB Gourmant díjat és 47 Tányér ajánlást „söpörtek be”. A fenntarthatóság terén elért eredményeket elismerő Zöld csillagot − amelyet korábban magyar étterem még soha nem tudott elnyerni − most 4 vendéglátóhely is megkapta. Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese a díjátadón kiemelte, óriási siker a hazai gasztronómia számára, hogy a fővárosiak mellett immáron a magyar vidék minőségi éttermei is felkerülnek a világ gasztronómiai térképére, számolt be a történkekről a HírTv.

A megyénkbeli éttermek közül a legmagasabb elismerést az encsi Anyukám Mondta étterem zsebelte be, BIB Gourmand díjat kapott.

Az Anyukám mondta étterem tulajdonosai: Dudás Szilárd és Dudás Szabolcs

Fotós: Ádám János

Tányér ajánlást kapott a miskolci Avalon és a szintén a megyeszékhelyen működő Végállomás Bistro&Wine, valamint a Zip’s, Miskolc is.

Az említett BIB Gourmant díj egyébként a Magyar Turisztikai Ügynökség honlapján olvasottak szerint a kategória és ezzel együtt a szimbólum 1997 óta létezik. Bib Gourmand kategóriába sorolják azokat az éttermeket, amik mérsékelt áron kínálnak kiemelkedő ételeket. Mindezt az étterem neve mellett a Michelin-kabala elégedetten mosolygó fejével jelölik, a Michelin-gumiemberke neve ugyanis a Bibendum.