Négy és fél hónapos lett Atom, a vakvezető tanuló, aki a Miskolci Egyetem berkein belül nevelkedik erre a csodálatos küldetésre.

– Túl van már a kötelező oltásokon, nagyon sokat nőtt, és az előírt feladatokat már alapvetően jól csinálja – újságolta Atom kölyöknevelője, Varga László, a Miskolci Egyetem Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatóság informatikai munkatársa. Kiemelte: mindennapi feladatuk most a szocializáció és a jutalomfalat nélküli motiválás.

– Már 100 méterről is be tudom hívni, megvár, most már csak erősíteni kell ezeket, hogy ha például játszik, akkor is hallgasson a hívószóra. Az alapvető cél, hogy minél több emberrel jól érezze magát a kutya, és ne csak a nevelőjéhez kötődjön.

Az alapítvány erre kifejezetten figyel is, épp’ ezért január 8-án lesz egy kölyökcsere.

– Ez azt jelenti, hogy az alombeli kölykök közül kapunk egy másikat két hétre, és ez idő alatt Atomot is át kell adnunk egy másik kölyöknevelőnek. Így kiegyenlítődnek a nevelésbeli különbségek, és a kutya sem ragaszkodik a későbbiekben annyira hozzánk. Neki meg kell szoknia, hogy mindenhol és mindenkivel jól érezze magát – részletezte.

A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola önkéntes kölyöknevelő programjához csatlakozott Varga László, mely a vakvezetőkutya-képzés alapjait jelenti. A kölyöknevelő 2-3 hónapos korától 12-15 hónapos koráig ad otthont egy kölyökkutyának, aki ezután visszakerül az alapítványhoz, ahol elkezdődik a speciális kiképzése.