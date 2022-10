Ennek általában októberben, illetve novemberben van itt az ideje. Előtte azonban a sünök még javában mozognak, hiszen a téli álom előtt nagyon sok kalóriára van szükségük ahhoz, hogy az előttük álló több hónapnyi böjtidőszakot túléljék. Ahhoz, hogy egy sün túlélje a telet, és fel is tudjon ébredni, a hibernáció kezdetekor legalább kb. 700 gramm tömegűnek kell lennie. Ezért a sünök ilyenkor élelmet, majd megfelelő fészekhelyet keresnek, eközben gyakran keresztezik az utak forgalmát – hívja fel a figyelmet az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság.

Az egyébként apró állatkák ilyenkor összetekeredve akár kézilabda méretűre is megnőnek, tehát egy figyelmes sofőr részéről az úttesten többnyire lassan áthaladó, esetenként megtorpanó sünök – főleg nappali viszonyok mellett – mindenképpen észrevehetők. Sokan választják azt, hogy haladásukkor a sünöket a keréknyom közé veszik, s így próbálnak a kisállat felett áthaladni. Ez többnyire be is válik. De nem jó módszer akkor, ha a sün megiramodik, vagy éppen megtorpan, mert akkor könnyen a kerekek alá kerül, ami szinte minden esetben az élete végét jelenti.

A legjobb tehát, ha lassítunk, és igyekszünk biztosítani a sün áthaladását az úttesten. Ha van rá lehetőségünk, akkor a másik sávba való áttéréssel kikerülhetjük a tüskéshátút. Ha pedig a sün mozdulatlan marad az úttesten, és a kikerülésére nincs lehetőség, akkor a fölötte való áthaladást mérsékelt tempó mellett hajtsuk végre. Fontos emellett az is, hogy jelezzük a veszélyt a szemből érkezőknek! Végezetül ne feledjük: a sünök hasznos és védett állatkák! Vigyázzunk rájuk! - teszik hozzá.