„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklő másokét is.” Ezzel a Kodály Zoltántól kölcsönzött mottóval hirdették meg az újonnan indult énekkart Kazincbarcikán, amely szerdánként, 16.30-tól, az Egressy Béni Művelődési Központban találkozik.

Népszerűsítik a kóruszenét

– Régebben működött már városunkban, ugyanezen a helyszínen felnőtt kórus, amely nagyobb részt pedagógusokból állt. Szívesen emlékszünk vissza erre az időszakra és néhányan kerestük a lehetőséget, a személyi és tárgyi feltételeket egy új, városi kórus létrehozására – mondta Pelle Anna szervező. – Célunk ezzel a kóruskultúra népszerűsítése is. A városlakók részére szeretnénk színvonalas koncertek szervezni minél színesebb műfaji repertoárral. Nagy örömünkre kulturális életünk vezetői lehetővé tették, hogy ismét beindulhatott egy új énekkar. Kamarakórusnyi létszámunk már adott, de a továbbiakban is várunk minden érdeklődőt. Kottaolvasás nem szükséges csak az éneklés és a közösség szeretete. Első nyilvános fellépésünket az adventi időszakra tervezzük.

Bármely korosztálynak

A karvezetést Molnárné Csutor Ágnes, nyugalmazott énektanár vállalta.

– Már több kórust is vezettem aktív koromban, ezért vette fel velem a kapcsolatot Pelle Anna. Szeretem ezt csinálni, magyar-ének szakon végeztem Egerben az akkori Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán – számolt be Molnárné Csutor Ágnes karvezető. – Több iskolában tanítottam és láttam el karvezetői feladatokat. Idősek kórusát is vezettem már a kazincbarcikai Avilai Nagy Szent Teréz-templomban. Most azonban nem akartuk megkötni az életkort és a nemet sem, úgyhogy urakat is várunk. Bár egyelőre többségében vannak a nyugdíjasok. Meghallgatást nem tartunk az újonnan csatlakozóknak, mert Kodály elveit követjük, aki szerint a zene mindenkié.

Kísérleteznek a kánonnal

Már készülnek az ünnepi karácsonyi előadásra, de a részletek még alakulnak.

– Szeptemberben indultunk, nyolcfős csapattal és nagyon jól sikerült az első pár alkalom. Mindig olyan mondókákkal, nyelvtörőkkel, beéneklő gyakorlatokkal kezdjük a próbákat, amelyek a hangképzést segítik. Igyekszem szakmai tudásom legjavát adni. Mindehhez a tagoknak is gyönyörű hangja van és nem csalódtak, hiszen legközelebb is visszajöttek. Sőt az egyik anyukának valószínűleg a kislányát is be tudjuk majd vonni a karácsonyi műsorba. Egyelőre csak egy szólamban éneklünk, de lehet, hogy az ünnepi fellépésen lesz kánon is. A múltkor már próbálgattunk ilyet. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy csodálatos perceket töltünk együtt – osztotta meg a karvezető.