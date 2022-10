A Baráthegyi Majorságban záró napot tartottak. Korábban megírtuk, hogy az energiaválság az üzemeltető Szimbiózis alapítványt is utolérte, így ideiglenesen kénytelenek bezárni a majorság egyes szolgáltatásait. Akkor azt írták: Az áram, a gáz, az üzemanyag és a takarmány árának növekedése a Szimbiózis Alapítványt is nehéz helyzet elé állítja. Az áremelkedés több mint 74 millió forint többletkiadást jelent, amely a legnagyobb odafigyelés és spórolás mellett sem kigazdálkodható. Az alapítvány az utolsó rendezvény teljes bevételét a további működésre fordítja. Töklámpás készítés, alpaka simogatás, must préselés és a pétanque várta a látogatókat szombaton.

Csalódottak

A borongós őszi idő ellenére nagyon sokan kilátogattak a majorságba, köztük nagyon sok gyermek is és a parkolók is telítve voltak. Az általunk megkérdezettek nagyon sajnálják, hogy bezárja a kapuit a majorság.

„Nagyon rossz az a tudat, hogy most egy ideig nem tudunk kilátogatni, de bízunk abban, hogy hamarosan újra kinyit” – nyilatkozta portálunknak Szabó Tünde, aki gyermekeivel látogatott ki szombat délelőtt. Hozzátette: A gyermekeknek nagyon tetszettek az alpakák, az egyik legnagyobb kedvencük a nyugodt állat.