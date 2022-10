A MÁSA közösségi oldalán így kommentálták az általuk megosztott fotót: „Nemrégiben rendeztük a MÁSA menhelyén az Extrém Alvás Háziversenyt. Az erős mezőnyben is fölényesen győzött Bosco (ő alszik alul teljesen unortodox pózban) felette Sisi mutat be egy hagyományos (valószínűleg kényelmesebb) pózt. Bosco teljesítményéről Ferkó, menhelyünk szabadúszó macskája is elismerően nyilatkozott: „Bosco teljesítménye egy macskának is becsületére válna, pedig mi, cicák, alvás közben köztudottan folyékony halmazállapotban vagyunk”.