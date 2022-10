A csocsóasztal tervét tavaly februárban töltötte fel a miskolci, 17 éves Fehérvári Donát a dán Lego játékgyártó cég oldalára, ahol a We Love Sport! felhívás keretében olyan készletek ötleteit várták, amelyekkel a lego rajongók kifejezhették a sport iránti szeretetüket. Annak idején portálunk is beszámolt arról, hogy a Donát által megálmodott modell bizonyult a leginspirálóbbnak nem csak a többi lego rajongó, de a cég tervezői számára is, akik végül a tervek valódi készletek formájában történő megvalósításról döntöttek.

Huszonkét játékos

A csocsóasztal készlet 22 különböző játékos és szurkoló minifigura építhető meg, melyekhez sokféle megjelenés, hajviselet és arckifejezés közül választhatunk, olvasható a cég mostani közleményében: most már arról számolnak be, hogy hamarosan, a LEGO For The Joy of Play kampány részeként október 29-30-án mutatják be Párizsban az új játékot. A kétnapos rendezvényen csocsóversenyt is szerveznek, a játék november 1-től lesz elérhető.

A Donát által elkészített modellt a LEGO cég tervezője, Antica Bracanov öntötte végső formába, aki kiemelte: „Ami igazán lenyűgözővé teszi a szettet az, ahogyan az építők játék közben átélhetik a sport egyesítő szellemét. Donát terve azt az érzelmi hullámvasutat tükrözi, melyet a szurkolók élnek át a futballmérkőzések nézése közben.”

Két futballikon

Az új, teljesen működőképes csocsóasztalt elsőként a világbajnok futballikon Thierry Henry és a Manchester United, valamint az angol válogatott sztárja, Marcus Rashford próbálta ki – akik egy közös videóban mérték össze minifigura-csapataik erejét. A meccs kezdete előtt mindkét játékos megépítheti a saját ötfős csapatát, valamint a lelátón helyet foglaló csapattársakat és szurkolókat. Ehhez több, mint 60 különböző elem áll rendelkezésre.

Thierry Henry így nyilatkozott a készlet kapcsán: "Pályafutásom során mindenhol futballoztam, ahol csak el lehet képzelni - a kertemtől egészen a stadionokig - most pedig a Lego Ideas Csocsóasztal készletével tehetem ugyanezt. Ennek a készletnek pont az a lényege, hogy összehozza az embereket – ugyanúgy, mint a sport” – fogalmazott.

Matek és fizika

Fehérvári Donát miskolci gimnazista, a Földes Ferenc Gimnázium diákja. Korábban lapunknak elmondta, 2020 decemberében látta meg a hirdetést a Lego Ideas oldalán. Ide nevezett egy legókockákból épített csocsóasztallal. Az ötlet nemcsak a zsűri tetszését nyerte el, hanem a rajongókét is, hiszen a beérkezett pályamunkák közül ez a szett kapta a legtöbb szavazatot.

Nem véletlen a technika iránti érdeklődése, hiszen a gimnáziumban speciális matek tagozatra jár. A matek mellett – mondta akkor – a fizika a kedvenc tantárgya. Annak idején azt is írtuk, hogy nemcsak a dicsőség az övé, hanem kereshet is majd az ötletével: a bevétel egy százaléka őt illeti majd meg.