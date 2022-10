Az újabb szenzációs eredményről Simon Csaba, a táncegyüttes művészeti vezetője számolt be részletesen, aki évtizedek óta szívügyének tekinti a formációs tánc oktatását és az utánpótlás nevelést Miskolcon.

Október 1-én Zalaegerszegen a Formációs Táncok Magyar Bajnokságán versenyzett a Ködmön Formációs Táncegyüttes, ahol Standard-mix kategóriában immáron 17. alkalommal nyerte el a felnőtt csapat a Magyar Bajnoki címet. Ezzel elnyerték a Világbajnokságra való delegálást, mely október 15-én, a németországi Braunschweigben lesz. A világversenyre tulajdonképpen már tavaly kvalifikációt kaptak, de a pandémia miatt nem rendezték meg, így már két évre – az idei és a 2023-as – bajnokságra is meghívójuk van – mondta a művészeti vezető. A megmérettetésre a miskolciakon kívül még egy magyar csapat érkezik, Szegedről. Az együttesnek így 15 koreográfiával kell összemérnie tánctudását a nemzetközi parketten.

Kemény munka van mögötte

A felnőtt kategóriában versenyző csapatban vannak még fiatal kezdők, de olyan táncosok is, akik sok éve tagjai a Ködmönnek. Nem véletlen a siker, hiszen rengeteg edzés vezet ahhoz, hogy folyamatosan jó eredményeket érnek el. Egy új koreográfia betanulása hét-nyolc hónap intenzív felkészülést igényel. Ezúttal már nem volt új a koreográfia, de a nyár így is erős volt, hiszen a szokásostól eltérően két edzőtáborban vettek részt a csapattagok. Júniusban Miskolcon, augusztusban a Balatonon – emelte ki Simon Csaba. Hozzátette: a szeptember pedig csak a gyakorlásról szólt, hetente háromszor-négyszer találkoztak. A koreográfia és a táncos hölgyek kosztümje az amerikai mozi siker, a „Dreamgirls” világát idézi. A film zenei anyagára összevágott aláfestésre táncolják a standard táncok mixét, vagyis angol keringőt, bécsi keringőt, tangót, slow fox-ot, és quickstep-et. A táncokkal pedig történetet mesélnek el, a film mondanivalója is megjelenik.