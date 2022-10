Szinte repül az idő, hiszen az Arkana megjelenése óta a Renault hazai kínálatában már a Talisman, a Scenic és az Espace sem konfigurálható. Értelemszerűen tehát kevesebb modellnek kell lefedni a vásárlói igényeket, ennek okán a csábos külsővel fellépő Arkanára is kulcsszerep hárul – ezt támasztja alá, hogy a márka családi autóként is számít rá.

Kényelmes utazás

Az új típus a Renault kompaktjaihoz hasonlóan a CMF-B padlólemezre épül, jellege pedig kísértetiesen hasonlít a már nem kapható Scenic és Espace egyterűek emelt hasmagasságú, de magas padlószintű megoldásához. Ebből adódóan beszálláskor kissé össze kell hajtogatni magát a felnőtteknek, odabent azonban úgy is kényelmes az utazás, hogy a SUV recept dacára nem „széken”, hanem a padlóhoz közeli ülésen foglalunk helyet, nyújtott lábakkal. A dizájn ismerős, érthető részletekkel és műszaki megoldásokkal, de az élére állított kijelző továbbra is utólagos hatást kelt. Hátul a lejtős tetőív ellenére megfelelő a térkínálat, nincs bezártságérzet, a középső férőhely persze itt is csak jelképes.

Hosszú távon

Az Arkanát a szokásos tesztprogram helyett hosszútávú utazással igyekeztünk feltérképezni. Egy kb. 1200 kilométeres németországi túra, 2 felnőtt, 2 gyerek (7 és 2 éves), plusz néhány nap szükséges holmijai töltötték meg az utas- és poggyászteret. A mintegy 80%-ban autópályás használat során külön dicséretet érdemelt a csekély zajszint, ami gyerekekkel együtt utazva nagymértékben növeli a komfortérzetet Finom klímázással temperálva hatékonyan mozgatható a kabin levegője, ötletesek és jól használhatók a különféle tárolók, rekeszek (pl. csomagtér padlófiók, anyósülés-lábtérháló).

Az 1,3-as turbómotor gyengébbik verziója szinte észrevétlen partner a tempomatos autózáshoz, a 140 lóerő abszolút elegendő a normál körülmélnyek közötti haladáshoz. Sztrádán szerencsére nincs sok dolga a 7 fokozatú, duplakuplungos EDC sebességváltónak, de talán jobb is így, mert például városban, vagy éppen hegyes-völgyes szakaszokon kissé lassan, bizonytalankodva kapcsolgat. Nem rángat és nincsenek éles nyomatéklépcsők sem, sokkal inkább hezitál, magyarán jól áll neki az autópálya… A 7,4 literes fogyasztás a kb. kétharmados terheltség és a tempó függvényében bőven elfogadható, s bár messze van a gyár által megadott értéktől, gyakoribb országúti használattal biztosan megközelíthető a 6,0 liter/ 100 km körüli átlag.

Divatos szegmensben küzd a vásárlók kegyeiért az Arkana, amely a nem prémium gyártók termékei közül az úttörő SUV-kupé. Kisgyerekekkel még jól játssza a családi autó szerepét, de sokkal inkább 2 felnőtt autója.