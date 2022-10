Azt írták: éjszaka északkelet felől egyre hidegebb és szárazabb levegő áramlott elsősorban a keleti megyék fölé, a légmozgás is jobbára gyenge maradt, felhők sem akadályozták a kisugárzást, így nagy területen fagypont alá tudott hűlni a levegő.

Nyírlugoson -5,3 fokot mértek, ami két fokkal hidegebb, mint az eddigi szezonrekord, amit csütörtök hajnalban mértek Zabaron. Megjegyezték, hogy az első tízbe sem lehetett bekerülni -3,5 fok feletti értékekkel.

Megyénkből Gagybátor (-3.9 C), Tiszacsermely (-3.6 C) és Szikszó (-3.5 C) került be a leghidegebb TOP10-be.