A Portugáliában tartott maratoni kajak-kenu világbajnokságon az ifjúsági fiúk 19 kilométeres távját a Soltész Péter-Szegi Zsombor páros nyerte, a tokaji-tiszaújvárosi duó a C-2-es távon harcolt ki aranyérmet.

Három órát tekergett

– Számtalan örökre szóló élménnyel gazdagodtam – mesélte lapunknak az egység tokaji tagja, Soltész Péter. – A versenynek otthont adó Ponte de Limából elmentünk Portó városába, amely nagyon tetszett. Megfürödtem a tölcsértorkolattal az Atlanti-óceánba ömlő Douro folyóban. Az arcomat is megmostam, a mondás szerint ez állítólag szerencsét hoz majd nekem. Természetesen megízleltem a híres, világszerte ismert, édeskés portói vörösbort. Ebből haza is hoztam és a családtagjaimmal ezzel koccintottam a diadalomra. A csomagomba került még egy kis mangó, a párizsi átszálláskor meg sajtot vettem a repülőtéren. Mivel gyűjtöm a sapkákat, a vébén erre az öltözékre vadásztam, de sehol nem találtam ilyen fejtetőt, így majd utólag szerzek valakitől.

A Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium 11/F osztályos tanulója ezután így folytatta élménybeszámolóját:

– Diadalunk után az első telefonos bejegyzést Krecz Tamástól kaptam, az edzőm a partról üzent nekem. Miután megszabadultam a viadal izgalmaitól, a társammal kicsit tekeregtem a környéken. Elektromos rollert béreltünk és a járgányt átszámítva kétezerötszáz forintért három óráig használhattuk. Most először vezettem ezt a praktikus eszközt, amelyre ketten szálltunk fel és élveztük a csatangolást. Egyébként minden csodás és remek volt az ibériai országban, csak a szörnyű kajával nem tudtam kibékülni. Mázsára adták a halat, a polipot, a csigát és a kagylót... Ugyan szeretem a kopoltyúsokat és a folyami, vagy a tengeri herkentyűket, de az ottani kínálat már nekem is soknak bizonyult. Az illatjukat minden magába szívta, az általam megkóstolt gyümölcsök is halízűek voltak, persze több bajom soha ne legyen az életben.