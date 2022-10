Az eseményről Mikola Gergely, Encs polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint írja, nagy öröm számára, hogy vannak, akiknek fontos a konyhakertek gondozása, amivel maguk és családjuk számára finom zöldségeket, gyümölcsöket, fűszer- és gyógynövényeket termesztenek. Kertművelő munkájukkal példát mutatnak, ösztönzik az encsieket, hogy konyhakertet alakítsanak ki. A kertekkel pedig végső soron a várost is szebbé teszik, amiért ezúton is köszönetet mond.

A díjazottak:

Zártkert - vegyes kategóriában:

1. helyezés – Kotány Csaba

2. helyezés – Rozsnyai Gáborné

3. helyezés – Hornyákné Molnár Ágnes

Normál kategóriában:

1. helyezés – Szarka Béla

2. helyezés – Kavulics Bertalan Jánosné

3. helyezés – Matics Lászlóné

Mini kategóriában:

1. helyezés – Tóth Gézáné

2. helyezés – Pásztor Istvánné

3. helyezés – Oláh Istvánné