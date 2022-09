„A megyei vadásznapot mindig a más helyszínre szervezzük, de a hagyományos programokat megtartva” – nyilatkozta a Borsod Online-nak Tóth Dénes, az Országos Magyar Vadászkamara megyei titkára, aki azt is hozzátette, hogy a szombati rendezvény vendégváró muzsikával, kürtszóval majd a hagyományoknak megfelelően ökumenikus Hubertus misével kezdődött. Azt is elmondta, hogy a misét követően vitték be a megyei vadászok zászlóját, illetve elhelyezték a vadászhagyományokhoz méltó ünnepi terítéket is. A rendezvényen avatják az újdonsült vadászokat, valamint rangos vadászati díjakat adnak át.

„Ezeket a díjakat olyan vadászok kapják, akik kiemelkedő munkát végeznek a vadgazdálkodásban megyénkben” – mondta el a megyei titkár. Az egész napos rendezvényen főző- és pálinkaversenyen mérhetik össze tudásukat a résztvevők, illetve a napot zenés táncos fellépők műsora színesíti.