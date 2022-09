A modell kétféle motorral és karosszériával jelent meg az autós piacon. Ez pedig valamilyen szinten a választás szabadságát is biztosítja.

A trendek egymást érik egymást. Új vonalvezetések, egyre modernebb kialakítások, eközben az MX-5-ös Mazda a klasszikus brit roadsterek hangulatát idézi elő. Nem kérdés, első ránézésre ez jut eszünkbe. A típus és a modell kitartóan őrzi korábbi értékeit, a kis össztömeget, a vezetési élmény fokozó hátsókerék meghajtást, a kifinomult mechanikus kezelhetőséget, valamint az ugyancsak hangulatot nyitható tetőt. A kedvelők számára ettől egyenesen ellenállhatatlanná válik. Az 1,5-ös, 132 lóerős vászontetős, 100 éves jubileumi széria a 2,0 literes, 184 lóerős, targatetős Takumival méri össze tudását.

Nem foghatunk mellé

Mindenkinek, aki autós posztereket ragasztott a falára gyerekkorában, és az oviban minden nap a kezében szorongatta a kisautóját, egyszóval olyan autórajongóknak, akik megtehetik, hogy pusztán az élmény kedvéért megvásárolják és fenntartják. Egy MX-5-ösre jellemzően hobbiautóként érdemes tekinteni, hiszen használati értéke közel áll egy motorkerékpáréhoz. Ketten minimális poggyásszal utazhatnak vele, a kabátok, táskák elhelyezése így is okozhat nehézséget. Gyorshajtási büntetésektől nem kell tartani, mert a kis Mazda már a parkolóban gurulva is mosolyra fakasztja a sofőrt, és szabályos keretek között is maximális élményt ad. Mivel mélyen ülünk egy apró karosszériában, fokozott sebességérzet a jutalmunk, ezért akár országúton, akár autópályán járunk, a megengedett tempó is száguldásnak tűnik, és még le sem nyitottuk a tetőt! Méretei nem csak a tágasságára vannak rossz hatással, már furgonok esetében is a holttérbe kerülhetünk, és csak a sofőr körültekintésén múlik, hogy észrevegye és ne nézze levegőnek a mellette haladó Mazdát. A legnagyobb felüdülés hétvégén, csekély forgalmú országutakon élvezni a kanyarokat. Az utastér szigetelése és hűtése/fűtése ideális, tehát akár négy évszakos kabrióként is beválik, ebben a szerepben elsősorban olyan veterán roadsterek tulajdonosainak ajánljuk, akik féltik kedvencüket a téli időjárástól, de nem tudnak és nem is akarnak lemondani a hangulatukról.

Légörvények kavarodnak

Miközben az egész világ vászontetősként ismerte meg a kis roadstert, már az 1. szériából (NA) is létezett keménytetős változat, pontosabban egy kiegészítővel lehetett „téliesíteni” az MX-5-öst. A 3. generációt (NC) már beépített, elektromos mozgatású keménytetővel is kínálták a japánok, a 4. sorozat (ND) esetében újdonságként az egyedi karakterű Retractable Fastback, vagyis RF karosszériát vezették be, amivel még nehezebb döntés elé állították a vásárlókat. A Chevrolet Corvette C3-ast idéző targatetős változattal új színt csempésztek a kínálatba, ráadásul azonos felszereltség (Revolution) rendelése esetén csupán 477 000 Ft-tal kérnek többet az elektromos mozgatású tetőért, amit egy látványos, nyitás/zárás közben megemelkedő kupola egészít ki. Utóbbi nem csak a dizájnt befolyásolja, védettebb, biztonságosabb érzést kölcsönöz a bent ülőknek, viszont rontja a kilátást, és ha a tető nyitva van, a két sarkában légörvények kavarognak, pedig a hátsó üveg „eltűnik”, helyén a plexi szélfogón kívül semmi sem áll a légáramlás útjába. Aki az egy mozdulattal lenyitható vászontetőt választja, a még nagyobb szabadságélmény mellé 41 kg-mal kisebb tömeget és 3 literrel nagyobb csomagtartót is kap. A keménytető esetében az árnyalatnyival jobb hang- és hőszigetelés mellett a tartósság is szól, ugyanis hosszú távon várhatóan cserélni kell majd az UV-sugárzásnak kitett vászonsapkát.

Motorválaszték

A karosszéria kialakítása érdemben nem befolyásolja a vezethetőséget, a motor viszont már meghatározó szerepet játszik az 1 tonnánál alig nehezebb MX-5-ös viselkedésében. Akinek nincsenek az örömautózásnál ambiciózusabb szándékai a kis Mazdával, bátran választhatja az 1,5 literes, 132 lóerős szívómotort, hiszen már 152 Nm nyomatékkal is élénken gyorsul, a 0-100 km/órás sprintet 8,3 másodperc alatt teljesíti, ráadásul kikapcsolt menetstabilizálóval is biztonságos, mert önerőből nem lehet vele egykönnyen keresztben autózni. Akinek erre is van igénye, jelképes, 180 000 Ftos felárért kérheti a 2,0 literes, 184 lóerős szívómotort egy hasznos szerkezettel, a részlegesen önzáró differenciálművel együtt. A nagyobb köbcentivel nagyobb nyomaték is jár, a 205 Nm-t 4500 helyett már 4000-es fordulaton leadja, ami javítja a 0-100-as gyorsulást (6,5 másodperc), és 15 km/órával nagyobb végsebesség elérését teszi lehetővé. Mégsem emiatt, hanem a magabiztosabb, dinamikusabb viselkedés miatt érdemes ezt választani. A vászontetős esetében nem kérdés, hogy megéri-e, az RF-nél azonban már költségesebb a Takumi szinten elérhető motor megrendelése, a gazdagabb felszereltség miatt nem kevesebb, mint 1 158 000 Ft a felára. A magasabb biztosítási díj mellett elenyésző, 0,6 literes átlagfogyasztás-növekedéssel is érdemes számolni, a rövid utakon járó, pontos, hatfokozatú kézi váltóval jól beosztható erőtöbblet azonban mindkettőért bőven kárpótol.

Bankkártya függő

Ahogy a motorok esetében már látható volt, nem egyformán konfigurálható a két MX-5-ös. A vászontetős Challenge alapfelszereltséggel is választható 9 301 900 Ft-tól (2021.08.), miközben az RF modellnél a Revolution a belépő 11 276 900 Ft-tól. Ez a kivitel automatikus légkondicionálót, tolatóradart, tempomatot, adaptív LED-fényszórókat, bőrkárpitozást, navigációt, okostelefon-tükrözési lehetőséget és 9 hangszórós Bose audiorendszert is tartalmaz. A Takumi változat fekete helyett bordó vagy vajszínű bőrkárpitot és 16 colos Rays helyett 17 colos BBS felniket tartogat, melyek 2,0 literes motor esetén automatikusan járnak, viszont a csak vászontetővel elérhető 1,5 literesnél a nagyobb kerekekért és a világos kárpitért 300 000 Ft felárat kérnek. Szintén csak a klasszikus roadsterhez kínálja a Mazda a cég alapításának 100. évfordulóját ünneplő jubileumi szériát, sőt, Edition 100 kivitel csak a kisebbik motorral felszerelt autókból érkezik. A 11 399 900 Ft-os alapár a metálfényezést és a navigációs rendszert is tartalmazza a manapság igazi különlegességnek számító bordó kárpitozás, illetve vászontető mellett. Az ízléses összeállítás része az ünnepi logóval díszített fejtámla, felnikupak és slusszkulcs is, a típus rajongói számára várhatóan használtan is értéket képvisel majd ez a konfiguráció. Ami a targatetős Takumit illeti, az MX-5-ös új, egyszerre elegáns és vagány oldalát domborítja ki. A döntés alapvetően azon múlik, melyik karakter fejezi ki jobban a tulajdonos személyiségét.

Minden megújulás során új rajongókat szerez, és a régieket sem veszíti el az MX-5-ös. Nem vitás, hogy az ész helyett a szívhez szól, éppen ezért mindegy, hogy vászon-, vagy targatető van a fejünk felett, 1,5 vagy 2,0 literes motor hajtja a hátsó kerekeket, jubileumi vagy Takumi összeállítás vesz körül, az élmény garantált!

A jövőben is a Mazda kínálatában marad az MX-5-ös, az új generáció azonban várhatóan a roadster műszaki felépítéséhez legjobban illeszkedő, legalább részben elektromos hajtással készül majd. A 100 éves jubileumot ünneplő modellnek nemcsak az ülése, hanem – a csomagtartót kivéve – a komplett kárpitozása, és természetesen a vászonteteje is bordó. A Takumi kivitel esetében választható világos bőrhöz kontrasztos, sötét szőnyeg jár.