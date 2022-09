Balla Riana Emma Rianás című filmjét a Miskolc-Avasi Református Egyházközség Gyülekezeti termében (3530 Miskolc, Papszer u. 14.) tekinthetik meg az érdeklődők szeptember 30-án, pénteken. A közönségnek lehetősége lesz beszélgetnie a film ötletgazdájával, főszereplőjével, Balla Riana Emma énekessel, színésszel.

A vetítés ingyenes, de a korlátozott ülőhelyek száma miatt előzetes regisztrációhoz kötött.

A legjobb gyerekszereplő

A Rianás című film a miskolci tízéves kislány, Balla Riana Emma forgatókönyve alapján készült. Pár nap alatt, önerőből forgatták le a kisjátékfilmet. Mindenki ingyen vállalta el a munkát, a szinkronszínészektől kezdve az operatőrig - mondta még nyáron az Északnak Balla-Daragó Laura, Riana édesanyja.

Az alkotás azóta a világ minden táján bemutatkozott és sok szakmai elismerést gyűjtött be. Jelenleg 59 nemzetközi díjjal büszkélkedhet, többek között Los Angeles, New York, Chicago, Ontario-Brooklyn, London, Párizs, Hollywood filmfesztiváljain is díjazták az alkotást. A XIII. Bujtor István Filmfesztiválon pedig a Lejobb gyerekszereplőnek járó díjat nyerte el Balla Riana Emma.