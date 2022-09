Az idei év egyik nagy meglepetése, hogy újra összeállt a Muriel. A zenekar ebből az apropóból őszi miniturnéra indult, aminek az egyik állomása Miskolcon, a Helynekemben lesz pénteken. Az estét a Trampúr zenekar nyitja. Az érdekesség még, hogy a felállás az eredeti, megalakuláskori formáció: Méhes Adrián – ének, Jobbágy Bence – gitár, Szeifert Jason Bálint – basszusgitár, Tálas Áron – dobok.

Ismét találkoztak

– Úgy alakult, hogy mind egyszerre éreztük úgy, hogy jó lenne lemenni a próbaterembe zenélni egyet és találkozni – idézte fel Méhes Adrián. – És akkor már legyen egy apropója is, mondjuk egy koncert. Aztán sikerült egyből és jó érzéssel végigjátszani a repertoárt, ami az első – cím nélküli – lemezünk dalait jelentette, viszont még hazamenni nem akartunk, ezért mutattunk néhány új ötletet egymásnak. A következő próbákon is főleg a friss ötleteket csiszolgattuk, és a tavaszi metrós bulira már vittünk is hármat az új dalokból. Terveztünk már tavasszal néhány koncertet tartani vidéken, ami aztán most ősszel valósulhat meg. Nagyon várjuk, és reméljük, sokan eljöttök majd – foglalta össze Adrián.

A koncert az NKA támogatásával valósul meg.

