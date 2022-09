Néhány hete jelent meg „Rachel” címmel a miskolci Broken Springs zenekar első videóklipje. A Broken Springs három tagja - Deák Judit (ének), Sumalán Gergely (dob), Simkó József (gitár, dalszövegek) - már több, mint 20 éve is együtt zenélt a Mercy minutes, majd a Choice with no voice zenekarokban. Több éves szünetet követően kezdték újra a közös munkát. Hozzájuk csatlakozott 2020-ban Kozák Tibor Pál basszusgitáros, aki több ismert miskolci punkzenekarban fordult meg korábban (Ápolók, Xtrike, Üveges csirkeszemek), és Tóth Péter szólógitáros, aki debreceni progrock zenekarokban játszott. Bemutatkozó koncertjük tavaly novemberben volt Bükkaranyoson. A jótékonysági rendezvényt Varga Balázs elhunyt zenésztársuk emlékére rendezték.

Nyáron vették föl

A zenekar július 16-án egy miskolci stúdióban rögzítette a Rachel című dalt. Még aznap felvették a videóklip stúdióban készült jeleneteit is. A Broken Springs korábbi szerzeményei – a progresszív rock hagyományainak megfelelően – ritmus- és tempóváltásokkal teli több tételes, hosszabb dalok. Fontosnak tartották azonban, hogy az első klipes dal egy rövidebb, zeneileg könnyebben befogadható szerzemény legyen, mely reményeik szerint szélesebb körben befogadásra találhat – mondta Simkó József, a zenekar vezetője. Hozzátette: a dal témája azonban minden, csak nem könnyed hangvételű.

Megtörte a csendet

Világszerte egyre több olyan ügyre derült fény az utóbbi években, melyben egy nagy hatalmú közéleti személyiség (médiamogul, filmproducer vagy politikus) molesztálta a befolyása alá vont, többnyire pályakezdő fiatal nőket. Az ilyen szexuális zaklatási ügyek azonban nehezen derülnek ki, hiszen az elkövető megfélemlítéssel vagy megvesztegetéssel is elérheti, hogy az áldozat soha ne álljon a nyilvánosság elé. A párkapcsolaton vagy családon belüli bántalmazás, erőszak azonban még gyakrabban marad titok örökre. Az esetek a négy fal között, tanúk nélkül történnek. Az áldozat félelemből, szégyenből vagy akár önmagát hibáztatva titokban tartja, hogy bántalmazták. Évek óta húzódik a Westworld népszerű sorozat színésznője, Evan Rachel Wood és a botrányairól elhíresült rocksztár, Marilyn Manson ügye. Ez a színésznő áll a Broken Springs dalának középpontjában, őt személyesíti meg Deák Judit, az együttes énekesnője. A klipben előkerülnek a mérgező kapcsolat jelképei (túlcsorduló kávé, felborult váza) csakúgy, mint a szomorú következmények (alkohol, gyógyszerfüggőség). Evan Rachel Wood, miután több évnyi hallgatás után végül nyilvánosságra hozta az őt ért sérelmeket, élére állt a hasonló bántalmakat elszenvedő nőknek és sikeres lobbi tevékenységével elérte, hogy Kalifornia államban meghosszabbították a családon belüli erőszakos ügyek elévülési idejét. A dal utolsó sora, “She breaks the silence and stands up for the truth” (megtöri a csendet és kiáll az igazságért) tisztelgés a nő előtt, aki saját félelmeit legyőzve sorstársai szószólójává vált. A klipben a miskolci énekesnő által megszemélyesített Rachel veti papírra Seneca szavait: „Veritas nunquam perit”, vagyis az igazság sosem vész el.

Koncertet szerveznek

A zenekar az ősz folyamán fellépést tervez Miskolcon, ahol hallható lesz majd ez a dal is, illetve szervezés alatt áll egy progresszív rock fesztivál januárban Budapesten, melyen szintén szerepelnek majd – tudatta Simkó József.

A klip: