A túra fő attrakciója a Rudabányai-tó felkeresése. Három különböző gyalogos útvonalból lehet választani, melyet futva is lehet teljesíteni. Előző években is hirdettek meg kerékpáros távot is, és ez idén sem marad el.

Szendrőn a szokott helyen lesz a gyülekező a Fő utca 19 szám alatt. A legrövidebb távon - 10km gyalog - indulók rajtja Szuhogyról lesz, ide aki nem tud saját autóval menni azt kisbusszal szállítjuk a rajt helyszínére. A 15, 25 km gyalog és a 25 km kerékpáros távok körtúrák lesznek. Lehetőség lesz idén is egyénileg a távokat teljesíteni és hagyományosan túravezetők is kísérnek minden távon csoportokat. Az útvonalon lesznek ellenőrző pontok, ahol pontőrök fogják várni az áthaladókat.

Egyes túraútvonalak érintik Csorbakő várromokat, és a túra keretein belül egy információs tábla kerül kihelyezésre, melyet a túra rendezője állít a várrom ismertségének növelése érdekében. A kerékpáros táv útvonala a Szendrő várának kilátójához is elvisz.

A program idén is az Ötpróba programsorozat része, a kerékpáros táv a „Tekerj a Zöldbe!” kampány keretében kerül megrendezésre. Az esemény csatlakozott az Európai Sporthét #BEACTIVE kezdeményezéshez.

Extra programok

Harmadik alkalommal az esemény az Ötpróbasorozat része. A különböző távok teljesítéséért más -más pontokat lehet gyűjteni:10 km távért 1 pont, 15 km távért 2 pont, 25 km távért 3 pont. Új pontszerzési lehetőség Kerékpáros 25 km táv 2 pontot ér.

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat részeként szakácskönyvekkel lehet ismerkedni. A helyi termelésű tönkölybúzából készült termékeikből bemutatót tart a szendrői Natur Gold Kft. szakembere.

A Tekerj a zöldbe! programsorozat célja a kerékpározás népszerűsítése, a kerékpározást, mint rekreációs tevékenységet folytatók létszámának növelése. Szeretnénk ezzel azokat is megszólítani, akik szeretnének, de egyedül nem mernek, nem akarnak kerékpártúrára menni.

Az Európai Sporthét az Európai Bizottság kezdeményezése, amellyel az egész kontinensen népszerűsíteni kívánja a sportot és a testmozgást. Az egész Európára kiterjedő kampány arra ösztönzi az európaiakat, hogy egy héten keresztül minél többet mozogjanak és ennek hatására az év további részében is aktívak maradjanak.

A túra során a Bebek portya jelvényszerző túramozgalom pontjainak megtekintése Csorbakő vára, Szendrő Felső vár.

A Helyszínen is lehet jelentkezni, de az esemény minél biztonságosabb lebonyolítása érdekében kérik az előzetes regisztrációt. Előzetes regisztráció a http://www.eloregisztracio.szendroitura.hu/ webcímen, vagy emailben az [email protected] küldött levélben, a létszám és a táv megjelölésével. Előzetes jelentkezési határidő szeptember 29. 22.00 Helyszíni nevezés is biztosított!

Távok útvonalak

25 km – indulás előre láthatólag 7.30 és 9.30 között, 3 ötpróba pont. Útvonal: Szendrő – Petőfi tér – Lipóc – Telekes kápolna – Slokk - Szuhogy – Csorbakő – Rudapithecus – Telekes kápolna – Közép hegy - Bódva híd – Szendrő Cél. Látnivalók a távon: (Bebek portya megállóhely) Csorbakő, Szuhogy, Rudabányai - tó, Rudapithecus lelőhely, Telekes kápolna. Táv: 24,3 km; Szint: 412 m; Szintidő: 7 óra.

15 km – indulás előre láthatólag 8.00 és 10.30 között, 2 ötpróba pont. Útvonal: Szendrő – Petőfi tér – Lipóc – Telekesi kápolna – Rudapithecus – Telekes kápolna – Közép hegy - Szendrő Bódva híd – Szendrő Cél. Látnivalók a távon: Rudabánya tó, Rudapithecus lelőhely, Telekes kápolna. Táv: 18 km; Szint: 276 m; Szintidő: 5 óra.

10 km – indulás előre láthatólag 7.30 és 11.00 között, 1 ötpróba pont. Útvonal: Szuhogy – Slokk - Rudapithecus – Telekes kápolna – Közép hegy - Szendrő Bódva híd – Szendrő Cél. Látnivalók a távon: Szuhogy, Rudabányai - tó, Rudapithecus lelőhely, Telekes kápolna. Táv: 12,1 km; Szint: 251 m; Szintidő: 4 óra.

25 km kerékpár – indulás előre láthatólag 7.30 és 11.30 között, 2 ötpróba pont. Útvonal: Szendrő – Szuhogy- Rudabánya – Bánya út – Rudapithecus – Telekes kápolna – Szuhogy - Szendrő Bódva híd – Szendrő Felső –vár – Cél.