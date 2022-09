A versenyt az előző évekhez hasonlóan az Edelényi Futók Egyesülete szervezi meg, az egyesületnek ez a sorban a harmadik nagy versenye idén a Császta Trail és az Edelényi Kastélysziget Körök után. A versenyközpont ezúttal is az Edelényi Kastélyszigeten lesz, így a versenyszámok befutója is ide érkezik. A gyermekfutam és a 10 kilométeres verseny rajtja is a kastélyszigeten lesz, míg a félmaratoné Szalonnán a Bódva folyó hídján, a maratoné pedig Jósvafő felett a vörös-tói barlangbejárat közelében lesz.

Az esemény az Ötpróba program pontgyűjtő állomása is egyben. Aki regisztrált Ötpróbázóként vesz részt, a teljesített távtól függően pontokkal gazdagodik - ezeket pedig idővel garantált jutalmakra válthatja be. Ahogy az az egyesület rendezvényein megszokhattuk a 32. Dreher 24 Bódva-völgyi Maraton is jótékony futás: a versenyen résztvevő felnőtt versenyzők egyben jótékony futók is, mert a nevezési díjukból az Edelényi Futók Egyesülete 500 forintot átad a Magyarországi Légimentésért Alapítvány részére. A versenyzők összlétszámát idén 400 főben maximalizálták a szervezők.

Videó a Bódva-völgyi Maraton útvonaláról: