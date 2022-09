- Sajnos az elmúlt időszak rányomta a bélyegét a hagyományos programra, tavalyelőtt el is maradt - mondta el Molnár Oszkár Edelény polgármestere. Most a háborús helyzet okoz nehézséget, de úgy gondolom egy ilyen rendezvény az összefogást erősíti. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy nagyon sok lengyel barátunk is eljött erre a rendezvényre - tette hozzá.

A program az Edelényi Futók Egyesületének közreműködésével közösségi futással vette kezdetét a Rendezvények terén. A terepfutásban a Fedrid Császta Trail S (7 kilométer, +193 méter) vagy M (16 kilométer, +493 méter) távját lehetett választani akár négylábú társsal együtt. A kutyabarát rendezvényt követően Hadd főzzek ma magamnak! címmel a hagyományos főzőversenyt rendezték meg, Csetneki László gasztronómus, a Szabadtűzi Lovagrend Főkancellárjának vezetésével, aki egyben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Heves és Nógrád megyei elnöke. Elmondta: húsz csapat indult és mintegy harminc féle ételt kellett végigkóstolniuk. Nagyon kell figyelni a só adagolásra, a pörkölteknél a hagyma mennyiségére - tanácsolta a szakember. Vadpörkölt, töltött káposzta, pacal, csülkösbab szerepelt a repertoárban - tudtuk meg.

Jó ebédhez, jó nóta

Lipták Istvánné a Görbül Team színeiben egy igazi különlegességgel, borzpörkölttel nevezett a főzőversenyre. Az alapjában horgászokból álló társaság vadász ismerősüktől szerezte be a hozzávalót. "Olyan mint a többi pörkölt, de a titok a fűszerezésben van" - osztotta meg kérdésünkre borzhús készítési tudását.

A Kálvária-színpadon Jó ebédhez szól a nóta címmel Gáspár Anni és Kádár Zsuzsi nótaénekesek műsorát hallgathatta a közönség a Miskolci Balogh Zoltán és zenekara közreműködésével.