Rendkívül veszélyes lehet, ha egy kutya az ember ellen fordul, hiszen erős állkapcsának köszönhetően már egy kisebb méretű eb is komoly sebeket tud ejteni, amelyek ráadásul könnyen elfertőződhetnek.

Kettős veszély

"A kutyaharapás a mi szemszögünkből két lehetséges veszélyt rejt magában: az egyik a veszettség, a másik a harapáson keresztül a szövetekbe jutó kórokozó baktériumok, leggyakrabban gennykeltők" – mondta el a Dr. Nyiri Péter ortopéd sebész, traumatológus. Az előbbi esetben, ha nincs oltási könyv, illetve ismeretlen a kutya, az orvosok az Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) jelzik a történteket, ott szervezik a veszettség elleni oltást is. Amennyiben azonban ismert a kutya, tehát van érvényes oltási könyv, akkor az oltás elkerülhető – magyarázta a traumatológus. A második eset, vagyis a harapás miatt szervezetbe jutó baktériumok miatt jóval több beteget kell kezelni. A kezelés sebészi feltárással történik, ilyenkor a sebet nyitva kezelik antibiotikumokkal. A fertőzés helyétől, illetve súlyosságától függően akár intravénás antibiotikum is szóba jöhet. Ezt követően a sérült testrészt rögzítjük, például gipsszel, illetve Tetanusz elleni emlékeztető oltást mindig kapnia kell a kutyaharapást elszenvedett betegnek.

Tetanuszt (pontosabban tetanusz elleni védőoltást) már rutinszerűen kap minden kisbaba, a kutyatámadáshoz is hasonló, fertőzésveszélyes sérülések esetén emlékeztető oltást adnak be az orvosok. A merevgörcsnek is hívott, viszonylag ritka, de súlyos betegséget a Clostridium tetani nevű baktérium okozza. A baktérium olyan toxinokat termel, melyek az idegeket támadják meg, és nagyobb izomgörcsöket okozhat, többek között a hasban, a nyakban, a végtagokban, és az állkapocsban is. A fertőződés harapással, injekciós tűvel is továbbadható, de bekövetkezhet úgy is, hogy belelépünk egy rozsdás szögbe vagy megsértjük a kezünket egy régi vaskerítésen.