Jó pár éve kialakult szokás a hobbi bringásoknál a különböző hazai tavak körbekerülése. Többek között a Tisza-tó, a Velencei-tó, a Balaton vagy a Fertő-tó a kiválasztott célpont. A különböző szintű megpróbáltatások mellett a kirándulások kísérő eseményei is vonzzák a bringásokat.

Ágnes többször megkerülte a Tisza-tavat, és a Velenceit és a Balatont is. A rákészüléssel együtt a több napos üdülés számos élményt jelentett a kerékpározáson túl is. Lehetett ez EFOTT a Velencei-tó mellett, remek beszélgetések a Tisza-tó partján, vagy igazi túlélő túra a Balaton körül – idézi fel.

Szervezett programok

Az igényre számos esetben komoly program is szerveződik, kerékpárral. vagy akár futva is kerülik a tavainkat sokan.

Az egyik ilyen esemény, az egyik multinacionális hálózat Tisza-tó Túrája már második alkalommal mozgatta meg számtalan kerékpáros fantáziáját. A tiszafüredi rendezvényközpontban összegyűlt túrázókra ezúttal is magával ragadó bringás élmények vártak.

A rendező Vuelta Sportiroda az említett céggel karöltve, a hasonló profilú Tour de Balaton sikerességén felbuzdulva 2021-ben hívta életre őszi tókerülő túráját, melyre idén már másodszor került sor. A kezdetben hűvös, később azonban kiviruló szombati reggelen, szeptember 24-én 93 százalékos részvételi arány mellett csaknem ezer kerékpáros érkezett rajtra készen a tiszafüredi Morotva kerékpáros pihenőparkba. A túrázók ezúttal is két különböző távon indulhattak útnak: a családi kör résztvevőire 35 kilométer várt Poroszlóig és vissza, a tó-kör indulói pedig a teljes állóvizet megkerülve, 65 kilométer tekerés után érkezhettek meg a célba. Az útvonal ezúttal is magába foglalta a régió legjelentősebb turisztikai attrakcióit, köztük a 2021-ben Az év kerékpárútja címet elnyerő, Poroszlót és Tiszafüredet összekötő kerékpáros hidat, a Tisza-tavi Ökocentrumot, a sarudi Élményfalut, a kiskörei kilátót, illetve az országban példátlan konstrukciónak számító hallépcsőt is.

A Morotva kerékpáros pihenőparkban a visszaérkezőkre helyszíni programok egész sora várt: a szervezők sátrainál kerékpáros ügyességi pálya, kineziotape-es kezelés és KRESZ-totós játék, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítványnál pedig színezősarok. Az eseményt további kiállítók és támogatók kitelepülései is színesítették, volt lehetőség például kerékpárok tesztelésére, vagy akár Eisberg saláták kóstolására. A délutáni sorsolásokon a résztvevők értékes ajándékokat nyerhettek.