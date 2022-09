Első megjelenése, a Powerbank után szépen építgette a karrierjét Schwarcz Ádám, és a benne lévő potenciál a tehetségkutatók és kiadók figyelmét is megragadta. „Beton.Hofiként egy régi suliban megszerzett utcadiplomával tört magának utat az újhullámos hangzások világában, hogy a régit és újat kimérten összemosva jelentesse meg eddigi élete alatt írt debütáló lemezét, a Comic Sins-t. Izgalmas új arcként robbant be a magyar hip-hop scénába” - írja róla az offmedia.hu. A Miskolci Egyetem PontOtt buliján találkoztunk, így szóba kerültek a tanulmányok is.

Sokan tudják, hogy közgazdászként végeztél, hogyan fordult más irányba a sorsod?

Közgazdászként végeztem, nemzetközi gazdálkodás szakirányon a Budapesti Gazdasági Egyetem kereskedelmi karán. Nem ebbe az irányba folytattam, a reklámszakmában helyezkedtem el, de ott is volt hasznosítható tudás amelyet az egyetemen szereztem. Igazából teljesen pályaelhagyó vagyok.

Az egyetemen szerzett tapasztalatok, tudás hogyan hasznosítható?

Anélkül, hogy minősíteném a magyar felsőoktatást - bár nekem is van egy komplex véleményem a saját tapasztalataim alapján - azt gondolom, hogy közgazdaságtant vagy bármit ilyen behatóan tanulmányozni, magát a vizsgálódás módszertanát, az információhoz való hozzáállást, rendszerezést tekintve hasznos bármilyen diploma. Alaposság, hipotézis-állítás, statisztikai adatok elemzése, operációkutatás. Ezek mind például a stratégiai tervezés részei egy zeneipari produktum esetében is.

Kanyarodjunk a zenei pályára, hogy kezdődött, mikortól foglalkoztatott a gondolat?

Már egész kiskamasz koromban voltak szövegeim és rögzített demo felvételeim is. Aztán pont az egyetem meg a sport miatt igazából eltávolodtam ettől. Nem volt a környezetemben más zenei szereplő, nem volt, aki erre buzdítson, és aztán tettem egy jó nagy kacskaringót ez ügyben vissza magamhoz.

A műfaj, amit művelsz, közel áll a slam-poetryhez. Hogy fér meg ez a kettő egymás mellett, miért van szükség mindkettőre szerinted?

Szerintem nagyon más platform, de egyébként nüansznyi különbségek bizonyos szöveges csatornák között is sokat számítanak. A slam-et úgy próbálnám definiálni, hogy olyan mint egy stand-up, de nem feltétlen kell, hogy vicces legyen. Az hogy legyenek ívei, hogy játsszon a figyelemmel, hogy elvigye a hallgatót, az viszont mindenképp része. Az én esetemben, az hogy a zenének van egy ritmikussága, dallamossága vagy egyszerre a kettő, és ez nagyon más kapcsolat egy hallgatóval, mint egy slam-poetry performansz és a befogadó között. Szerintem mélyebbre megy a zenén keresztül a szöveg. Ettől független vannak jó slamek, bár egyre kevesebb szerintem.

Miben vagy most benne?

PLAYBÁNIA című mixtape-m munkálataiban nyakig, turné, ilyenek. Kíváncsi vagyok ki vagyok igazából, ehhez sok tapasztalatot adott ez az elmúlt egy év.