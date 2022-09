Ebben az évben ünnepli 30. évfordulóját az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN), amelyet a madártani szervezetek világszövetsége, a BirdLife International indította útjára 1993-ban. A programsorozathoz megyénkben most a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Zempléni, illetve a Gömör-Tornai Helyi Csoportja csatlakozik. 2022. október 1-jén 9 órakor a tiszaladányi halastavakhoz indul madármegfigyelő túra a tokaji vasútállomástól. Október 2-án 9 órától pedig Boldogkőújfaluban lesz madárgyűrűzés. Szalonnán, a Bódva-völgyi Madárgyűrűző Állomáson mindkét napon gyűrűzés lesz és madármeg­figyelésre nyílik lehetőség reggel 8 órától. További információ az mme.hu honlapon érhető el.

Ritka madarak is feltűnnek

– Az EMN régi hagyományokkal rendelkezik az Európai Unióban, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az egyesület tevékenységére, és népszerűsítse a természetben való időtöltést. Ez egyben verseny is a tagállamok között, hogy melyik ország tudja a legtöbb helyszínt mozgósítani és résztvevőt bevonni, valamint a legtöbb madarat megfigyelni – ismertette Béres István, az MME Zempléni Helyi Csoport titkára. – Mi a Tisza mentén tervezünk 6-8 kilométeres kirándulást, ahová viszünk magunkkal távcsöveket is. A vizes élőhely jellegéből adódóan lehetnek récék, kócsagok, gémek és esetleg rétisas. Másnap pedig a helyi csoport parasztházánál, Boldogkőújfaluban gyűlünk össze, ahol a kert végében hálókat feszítünk ki. A gyűrűzéshez vizsgát kell tenni, így az érdeklődők külső szemlélőként vehetnek ebben részt. Itt főleg ragadozó madarak: parlagi sas, szirti sas, egerészölyv feltűnésére számítunk. Lehetséges, hogy harkályokat és énekesmadarakat is meg tudunk majd figyelni.

– A Gömör-Tornai Helyi Csoport több évtizede részt vesz a programsorozaton. Egész napos madárgyűrűzést tervezünk gyűrűzőállomásunkon. Ez azt jelenti, hogy óránként kiszedjük a kifeszített függönyhálókból a madarakat, és lemérjük őket. Megállapítjuk mindnek a nemét és a korát. Ezzel párhuzamosan a völgyben átvonuló madarakat is megfigyeljük – mondta Huber Attila szervező, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferense. – Szeptemberben a környéken ritka ragadozó madarak is megjelennek: halászsasok, parlagi sasok, rétisasok, szirti sasok. A gyűrűzött madarak között pedig időről időre feltűnik a fokozottan védett kis légykapó vagy akár a bajszos sármány. Ezek saját számmal rendelkező gyűrűt kapnak, ami alapján később egyértelműen be lehet azonosítani, ha újra befogják őket.