Atom a három hónapos labrador vakvezető tanonc nap mint nap mosolyt csal a miskolci egyetemisták arcára – írja honlapján a Miskolci Egyetem.

Varga László, a Miskolci Egyetem Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatóság informatikai munkatársa gyakran megfordul négylábú neveltjével az intézmény területén. A férfi a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány önkéntes kölyöknevelő programjához csatlakozott. ez a projekt a vakvezetőkutya-képzés alapjait jelenti. A kölyöknevelő 2-3 hónapos korától 12-15 hónapos koráig ad otthont egy kölyökkutyának, aki ezután visszakerül az alapítványhoz, ahol elkezdődik a speciális kiképzése.

Szép szolgálatnak tekinti

„Kölyöknevelőként a kutyus óvodás kori ellátásáról és tanításáról kell gondoskodnunk. Addig a pontig, amíg kiképzésre átadhatóvá válik egy szakképzett kiképzőnek, aki már ténylegesen a vakvezető feladatokat fogja neki megtanítani” – számol be Varga László, a Miskolci Egyetem munkatársai által készített videóban.

„Az egész családunk szívesen segít másoknak, úgyhogy ezt is szolgálatnak tekintjük. Személyes jelmondatom ez: nem azért születtünk, hogy csak magunknak éljünk. A kölyöknevelés nagyon szép feladat, még ha nem is mindig könnyű, mert Atom nagyon játékos és mindent összerág. Szobatisztaságra és alap engedelmességre kell szoktatnunk. Például, hogy ne kórincsáljon ételt az asztalról, és mindig engedelmesen reagáljon az ül és fekszik parancsra, valamint a behívásokra. Kölyöktalálkozókon az utcai közlekedést szoktuk gyakorolni. Viszont a mi feladatunk is, hogy tömegközlekedési eszközökön utaztassuk a kutyát és minél ingergazdagabb környezetben tartsuk. Erre azért is van szükség, hogy később, amikor dolgozni fog, a külső zajok már természetesek legyenek számára és ne vonják el a figyelmét a munkájától. Van egy kölyöknevelő tanácsadónk, akit bármikor föl tudunk hívni, amikor problémánk akad, vagy valamivel nem vagyunk tisztában. Már többször előfordult, hogy egyeztettem vele. A Baráthegyi Alapítvánnyal eddig nagyon jó a tapasztalatunk. Korrekt és segítőkész a hozzáállásuk. Ők adnak a kutyaeledeltől kezdve, a pórázon és nyakörvön át a ketrecig mindent” – mondta el.