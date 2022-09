Kedden és szerdán is változó mennyiségű és vastagságú felhőtömbök lesznek felettünk, időszakosan jobban is összeállhatnak a felhők, emellett általában több órára kisüt a nap. Éjszaka összességében csökken a felhőzet, de helyenként maradhatnak felhősebb körzetek. A szélvédett részeken pára- és ködfoltok is képződhetnek. Kedden több helyen - nagyobb számban nyugaton, illetve a Tisza vonala mentén lévő összeáramlás mentén - alakulhatnak ki záporok, zivatarok – tájékoztatott az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Szerdán elsősorban a Dunától keletre lehetnek elszórt jelleggel záporok, zivatarok, máshol csak elvétve lehet csapadék. Az északi, északnyugati szél élénk, főleg a szélcsatornában erős lesz, de zivatarok menetén is lehet átmeneti szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között valószínű. A derült, szélvédett részeken lesz a leghidegebb, a fagyzugokban pedig fagypont köré is csökkenhet a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 13 és 18 fok között alakul.

Hideg volt hétfőn

Átlagosan 5,9 fokkal volt alacsonyabb a hőmérséklet csúcsértéke hétfőn az országban, mint ilyenkor szokásos - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat térképéből, amelyet kedden tettek közzé közösségi oldalukon.

A bejegyzésben azt írták, mindenhol az átlag alatt alakult hétfőn a maximum-hőmérséklet. A délkeleti határnál, ahol szinte egész nap felhős volt az ég, és sokáig az eső is esett, 11 fokkal volt alacsonyabb a csúcsérték, mint az ilyenkor szokásos (1991-2020) 23 fok.

A térkép szerint Budapest környékén 14-15 fokot mértek hétfőn, ez 7 fokkal volt alacsonyabb az ilyenkor szokásosnál. Az északkeleti határnál 12-14 fokot mértek, ami 8-9 fokkal volt alacsonyabb a megszokottnál, a nyugati határnál mért 16-17 fok pedig 1-3 fokkal volt hidegebb a szokásosnál.

A napi maximum-hőmérséklet a Kékestetőn volt a legalacsonyabb hétfőn, 6,4 fokkal, a legmelegebb pedig Iklódbördőcén volt, 19,4 fok.

A meteorológiai szolgálat megjegyezte: a minimumok is az átlagos szint alatt alakultak, Lénárddarócon mindössze 1 fokot mértek kedden hajnalban.