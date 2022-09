Végigtekintvén az eddigi családtörténeten, megállapítom, hogy dédapám volt az első teljesen és sikeresen asszimilált, aki a harmadik generációban felhagyott a kereskedelemmel, elsőként a felmenők között egyetemet végzett, nem cincár családból nősült, és a befogadó ország nyelvén irodalmárként, publicistaként, lapszerkesztőként csinált karriert. Egyben ő volt az utolsó, aki Miskolcon született. Néhány éve Papp Izabella levéltáros, aki a magyarországi „görögség” kutatója, részletes monográfiát írt róla. Az utódok – ők már nem miskolciak – szintén tehetséges és eredményes emberek. Pompéry János első házasságából származó fia, Elemér több külföldi egyetemen tanul, majd komoly és felelősségteljes mérnöki pályával a háta mögött élete java részét a szabadalmaknak, a szerzői jogvédelemnek szenteli: 32 éven át a Szabadalmi Bíróság vezető munkatársa, legutóbb elnöke. Ebben a minőségében több nemzetközi konferencián képviseli Magyarországot. Szabadkőműves, híres filatelista. Karlsbadban (Karlovy Vary) 1936-ban bekövetkezett haláláról rendre beszámolnak a magyar napilapok.

Önök továbbra is az ortodox vallást gyakorolják?

Pompéry János kisebbik fia, Aurél először katonatisztnek készül, majd katolikus teológiát tanul. Tanulmányait Regensburgban borostyános doktorként fejezi be. Ekkor édesanyja fia iránti megbecsülése jeléül áttér a reformátusról a katolikus hitre. Azóta nincs keleti ortodox az utódok között.

Érdekes ez a női ágon öröklődő név az önök családjában. Mikor volt az első ilyen eset?

Harmadik és nagyon késői gyerekként 1884-ben született nagyanyám, Pompéry Ágnes. Édesapja, bár még megérte világra jöttét, az újszülött három hónapos korában meghalt. Özvegye – dédapám második felesége –, a mindvégig feketében járó, a fényképeken nyársat nyelt, büszke nagyasszony, Vecsey Teréz, szűkös anyagiak között neveli, de továbbadja a „Pompéry-nimbuszt”. Ennek eredménye, hogy 1940-ben nagyapám felveszi felesége nevét – amit a későbbiekben sose használt –, hogy átörökíthesse azt apámra. Mindezt azért, hogy ne haljon ki a Pompéry név... Hogy aztán megint csak női ágon öröklődjön tovább.

Van valamilyen különleges története családtagról, rokonról?

Vecsey Teréz különben, a duplaannyi ideig özvegy, mint aktív feleség, erős kézzel irányítja a dolgokat. Rendszeresen látogatja a családi kriptát. 85 éves korában kimeszelteti. A padon ülve, személyesen ellenőrzi a munkálatokat, mondván: „Itt rendnek kell lennie. Ebbe a koszba én nem fekszem bele!” Érdekesnek tartom még dédapám portréjának történetét. Az életnagyságú olajfestmény, mióta az eszemet tudom, a budapesti lakás szalonjának falán lógott. Egy szakértő szerint a festmény a halála után készült, mégpedig fénykép alapján. Ez bevett gyakorlat volt a XIX. század második felében, és sok fiatal, tehetséges festő kereste meg ezzel a mindennapi betevő falatját. Családtörténeti kutatásaim során bukkantam rá az eredeti fényképre – ami Ellinger Ede műtermében készült. Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az olajképet ennek alapján Pompéry János elsőszülött fia, Elemér rendelhette. Az ő hagyatékából került aztán apámhoz. Az Ellinger-portré alapján készítette a kor szintén ismert festője és grafikusa, Pollák Zsigmond azt a rézkarcot, ami különben Pompéry János Wikipédia-szócikkét is illusztrálja. A megbízó feltételezhetőleg a Vasárnapi Ujság lehetett, ahol 1884-ben, halálakor egész oldalas méltatás jelent meg dédapámról. Bárhogyan is volt, a családtagok egybehangzó véleménye szerint Pompéry Jánosra a leginkább a férjem hasonlít, aki viszont semmilyen vérségi, rokonsági kapcsolatban nem áll vele. De a görög orr, az őszülő bajusz, kék szem, büszke tekintet... Mindkettő szép ember.

Pompéry Judit és férje, 45. házassági évfordulójukat ünnepelve

Fotós: ÉM-archívum

Van jelenleg magyarországi ága is a családjának?

Alig hihető, de a bevándorló nyolc gyereke és azok között az öt fiú ellenére úgy tudom, ma mi vagyunk az egyetlen Pompéryak. Budapesten él még öcsém, akinek nincs gyereke, valamint elsőfokú unokabátyám és családja (közös nagyanyánk Pompéry Ágnes), de nekik más a vezetéknevük. A családtörténet elsősorban engem érdekel – igyekeztem is összeszedni a vonatkozó dokumentumokat, és utánanézni a dolgoknak. Kutattam levéltárban, könyvtárban, az interneten: elolvastam minden elérhető monográfiát. Lányommal, Zsófival kétszer is jártunk Albániában, és nagy benyomást tett ránk Moschopolis, ahol a sors ajándékaként valóban megtaláltuk templomalapító ősünk freskóját: a bejárattól balra a falon – ahogy arról a jegyzőkönyvben a tanúk nyilatkoztak, és szakasztott olyan, mint az 1792-es leírás szerint. Már csak a történelmi távlat és a közbeiktatott kőkorszaki kommunizmus miatt is nagy szerencse, hogy még megvan – és persze óriási személyes élmény! További meglepetés – hogy úgy mondjam, hab a tortán – volt viszontlátni a cincár őst ábrázoló kép másolatát a tiranai Nemzeti Múzeum állandó kiállításán. A kurátor külön részt szentel David Selenica XVII–XVIII. századi ikonfestőnek. Hadsi Gyira portréja bizonyítékként szolgál Selenica világi munkásságának kimagasló minőségére.

Tudom, hogy járt Miskolcon. Milyen benyomást tett önre a városunk?

A családkutatás során többször is jártam Miskolcon. Meglátogattam a templomot, tisztelegtem szépapám sírja előtt a templomkertben, tüzetesen megnéztem a templom múzeumát, beszéltem a pópával. Voltam a levéltárban, és szerencsés vagyok, mert személyesen találkozhattam a nagy tudású Dobrossy Istvánnal, akinek a miskolci „görögök” tudományos „szíve csücske” voltak. Tőle sokat megtudtam és megértettem a betelepülők szokásaiból, ami más fényben tüntette fel, egyáltalán, közelebb hozta hozzám ezt a kort. De jártam később egy ICOMOS-konferencia kapcsán is Miskolcon, amikor a várost műemlékvédelmi szempontból volt alkalmam megismerni. Ezek mind pozitív élmények, és úgy érzem, nagymértékben gazdagítottak. Mindenképpen visszatérek. Már csak azért is, mert van még mit kutatni a levéltárban.