Az AkuPUNKtúra zenekar mindössze néhány hónapja, idén februárban alakult, de már többször is láthatta őket a közönség a színpadon. A tagok nagy része középiskolás, az együttes legfiatalabb zenésze 14 éves, most kezdi szeptemberben a középfokú tanulmányait. A gitárosok a zenekarban valamennyien Füvesi Szabina tanítványai a Premier Alapfokú Művészeti Iskolában. A zenetanár vállalta, hogy segíti szárnyait bontogató növendékeit az elindulásban, és szervezi a fiatalok pályafutását, vezeti őket. Egyébként Szabina gitár- és szolfézstanár, maga is több együttes tagja, a miskolci Excelsior zenekar billentyűse, és a Jam Fix Rock Bandben is játszik.

Jól szerepeltek

A művészeti iskola minden évben rendez zárógálát, ahol a szülők megnézhetik csemetéiket, mennyit fejlődtek egy esztendő alatt. Egy ilyen műsor kedvéért kerültek össze először a fiatalok egy zenekarba, ahol elsőként az Offspring Los Angeles-i punk-rock együttes egyik számát játszották. A sikeres gálát követően jelentkeztek a miskolci Helynekem „Tekerd fel a hangerőt! Diákzenekarok tehetségkutatója”-ra, ahol helyezést is elértek. Felhívásukra jelenlegi énekesük, Pap Emília akkor jelentkezett, azóta is ebben a felállásban koncerteznek. A zenekar tagjai még: Szabó Bálint (szólógitár), Rőczei Berta (ritmusgitár), Juhász Tamara (basszusgitár), Gerges Agenor (dob).

A tehetségkutató után beindult a gépezet, felkérések érkeztek elsősorban iskolákból, ahol különböző eseményeken léptek fel. Például az arnóti gyereknapon, illetve Ki mit tud?-on Sajóvámoson. És a sor folytatódik.

Lesz utánpótlás

A stílusirányzat, amit képviselnek, a punk-rock, számos külföldi és magyar előadó számait dolgozzák fel. Továbbá olyan mai slágereket is előadnak, amelyeket áthangszerelnek rockosra – jegyezte meg a zenekar vezetője. A fiatalok részéről ellenvetés nincs, a lelkesedés nagy, a próbák jó hangulatban telnek, mindenki szereti ezt a stílust, és szívesen játsszák, úgyhogy valószínű, maradnak is ennél.

Most a nyári időszakban hetente többször is próbálnak, a fellépések és a repertoár bővítése miatt. Hosszabb távon az a cél, hogy majd saját dalaik is legyenek.

Korábban volt némi aggodalma amiatt, hogy lesz-e rockzenész-utánpótlás, de az elmúlt hónapokban bebizonyosodott, hogy sok tehetséges fiatal foglalkozik ezzel a műfajjal, és közönsége is van – hangsúlyozta Füvesi Szabina. Hozzátette: általánosságban elmondható, hogy ez a zene a tizenéveseknek éppúgy lehet érdekes, mint a hatvanas éveikben járóknak.

Élő koncertek

Aki szeretné élőben hallani az együttest, a legközelebbi koncertjük a jövő hétvégén lesz az edelényi motorostalálkozón. Folynak a tárgyalások még egy augusztusi fellépésről, illetve a Saint-Gobain VI. Bükk Kupa Somogyi József-emlékverseny háromnapos bringafiesztán is láthatja-hallhatja őket a közönség, szeptember elején.

(A borítóképen: A színpadon az AkuPUNKtúra zenekar)