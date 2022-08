Az esemény iránt több száz helyi és környékbeli lakos érdeklődött, a Vidám Nagyik Egyesületét pedig negyvennyolcan képviselték.

A legszebben tálalva

– Hagyományos, divatos szóval élve retro lecsót és krumplilángost készítettünk – mondta az egyesület „szóvivője”, Frisovszki Györgyné Gabriella asszony. – Szóval sok hagyma, paprika, paradicsom, sült szalonna, mindez picit pikánsan, és fürj tojással tálalva. Nagyon finom volt, bár most nem nyertük meg azt a fődíjat, amelyet korábban már háromszor kiérdemeltünk. Most csak a legszebb tálalásért elnevezésű külön jutalmat hoztuk el, vettünk át dr. Orosz Zsolt polgármestertől, de ezzel is teljesen elégedettek vagyunk.

Hernádnémetiben nagy népszerűségnek örven a VNE, amely tíz esztendeje alakult és az újonnan csatlakozókkal napjainkban is folyamatosan bővül. Évente több rendezvényen, főzőversenyen vesznek részt, és tartalmas kirándulásokat is tesznek az ország különböző vidékeire.

– Orosz Imréné Csucsi Enikő a vezetőnk – folytatta Frisovszki Györgyné, aki hozzátette: – Az ő fáradhatatlansága ránk ragadt, így tagságunk nagyon aktív és összetartó közösség, a magunk, továbbá – ebben biztos vagyok – a településünkön élő polgárok nagy örömére.