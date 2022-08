Negyedszer szervezik meg az Abaújszántói Nordic Walking Találkozót és Versenyt Tokaj-Hegyalján, amely augusztus 12-14 között lesz - tájékoztatta portálunkat Antal Jánosné Julika szervező, az Abaújszántói Kezdjetek El Élni Egyesület elnöke. A helyszín az Ilosvai Általános Iskola, mely a kisváros központjában található, és amelynek tornaterme, sportpályája, belső udvara, vizes blokkjai és a konyhája adja a keretet az eseményhez. A versenyen 5, 10, 15 és 20 kilométeres távokon mérhetik össze tudásukat az indulók az Abaújszántót környező erdők kijelölt útvonalain.

A rendkívül színes sport és kulturális program meglepetés műsora Tokajban a Valódi hamisítvány című színházi előadás lesz Hernádi Judit és Kern András főszereplésével. Az első napi ráhangolódást követően - melyben többek között kirándulás az Aranyosi-völgyben, zenés edzés és jógafoglalkozás szerepel, valamint egészségügyi előadást is hallgathatnak a részvevők - szombaton rajtol. Mindemellett egészségügyi szűréseken is részt vehetnek a versenyzők, majd a relaxáció, a barátkozás, a sörözés mellett pszichológus előadását is meghallgathatják Félelmeink, a frusztráció kezelése címmel. Az előadást Hollókőiné Kender Erika meglepetés műsora követi.

A harmadik napon a reggeli Bizalom, szeretet, generációk egymás mellett című előadás után a résztvevők Erdőbényére utaznak, ahol csatlakoznak a Bor, Mámor, Bénye programhoz. A programsorozat zárásaként a Tokaji Fesztiválkatlan említett műsorát tekintik meg a résztvevők.