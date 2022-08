Főzőversennyel egybekötött családi napra várták a hódoscsépányiakat a focipálya előtti területen, ahol hét sátor alatt mutathatták be főzőtudásukat a jelentkezők. Többféle étel készült, a programon részt vevők megbeszélték egymással receptjeiket, tapasztalatot cseréltek és tanácsokat is adtak egymásnak. Miután az ételek elkészültek, a zsűrizés következett, háromtagú bírálóbizottság döntötte el, melyik csapat bográcsában főtt a legízletesebb ebéd. A családi nap célja a főzésen kívül az együtt szórakozás, a barátságok ápolása, új kapcsolatok kialakítása volt. Több generáció is jól érezte magát. A szervezők elmondták, azon lesznek, hogy minél több hasonló rendezvényt meg tudjanak valósítani.