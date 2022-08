Arnócki Istvánnénak 20 ezer 367 plüssmackója van, ez a hivatalos Guinnes-rekord 2019-ből. A hétvégén, a második szerencsi Artúr napok fesztivál kísérőrendezvényeként egy mackókiállítást is láthat a közönség, a legkisebbek pedig a játszósarokban kézbe is vehetik a plüssbocsokat.

- Nem volt gyerekkoromban macim, és nagyon vágytam rá – nyilatkozta a Borsod Online-nak Arnócki Istvánné, a gyűjtemény tulajdonosa. - Amikor megszületett a gyermekem, akkor kezdtem el gyűjteni, aztán kaptam és cserélgettem is, ma már újabb és újabb darabokat is hoznak be hozzám. A Maci Mama Alapítványom révén pedig beteg gyerekeknek, idősotthonoknak, óvodáknak, bölcsődéknek adományozok egy-egy kisebb gyűjteményt – tette hozzá.